Des nouveaux titres de transport pour Optymo

À partir du 27 janvier, Optymo met en place de nouveaux titres de transport, lié à la mise en place des nouveaux valideurs dans les bus urbains et suburbains. « Les tickets de bus actuels à bande magnétique sont remplacés par des tickets avec un QR code à scanner à la montée dans le véhicule, annonce Optymo sur son site Internet. Ces nouveaux titres sont disponibles uniquement à l’agence, rue de Madrid et dans l’ensemble des points relais Optymo. » À partir de cette date, les anciens tickets ne seront plus valables. Si les usagers disposent d’anciens tickets, ils peuvent les échanger en agence, rue de Madrid. Par contre, il faut le faire avant le 1er mai. Optymo invite les usagers à se doter des pass Optymo, gratuit et sans engagement. « 1 euro le trajet en bus et un plafonnement à 34 € par mois. Vous êtes facturé au mois uniquement sur les trajets effectués. Et en plus, le pass Optymo, vous donne la possibilité d’accéder au vélo et à la voiture en libre-service (voir conditions en agence) », rappelle Optymo.