Demouge : « La culture aura toujours la place qui est la sienne dans le Pays de Montbéliard »

Dans un communiqué de presse, Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, a voulu rassurer les acteurs de la culture du pays de Montbéliard, en réaffirmant son « soutien ». « Tous les engagements financiers 2020 ont été́ respectés sans délai afin de ne pas pénaliser davantage celles qui étaient déjà̀ particulièrement touchées, rappelle le président dans son communiqué. De plus, une aide d’urgence a été́ débloquée à l’automne à destination des associations et des compagnies en péril. » Le président de l’agglomération confirme que les subventions sont maintenues au niveau de 2020 dans le budget 2021, qui sera soumis au vote des élus le 11 mars, pour « les partenaires emblématiques tel que MA Scène Nationale, le Moloco, le Pavillon des sciences ou l’orchestre Victor-Hugo de Franche-Comté », note-t-il. « Le budget primitif 2021 (…) proposera donc un maintien des subventions de fonctionnement à ces établissements majeurs pour notre territoire. Ils sont une des forces de notre territoire et participent activement à son animation », promet-il. « La culture aura toujours la place qui est la sienne dans le Pays de Montbéliard », écrit-il en conclusion.