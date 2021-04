Delle : le conseil départemental soutient la création d’un garage solidaire

Le 9 avril est à marquer d’une pierre blanche pour l’association Solid’R de Delle. Elle a signé un accord de subvention avec le conseil départemental du Territoire de Belfort. Montant de la somme pour l’année 2021 : 10 000 euros. Elle va permettre la création et le développement d’un garage solidaire. Ce garage a plusieurs objectifs : réparer les véhicules à moindre coût et offrir un service d’entretien aux usagers les plus précaires grâce à un système d’adhésion détaille le conseil départemental dans un communiqué de presse. Petit plus, la structure est encadrée par un professionnel qualifié. L’association souhaite également récupérer des véhicules, les remettre en état pour les louer ou les revendre aux particuliers en difficultés. Cette initiative vise à favoriser l’insertion professionnelle, beaucoup plus accessible avec un véhicule.