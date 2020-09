Covid-19 : le Doubs passe en zone rouge

Pour mémoire, le port du masque est déjà obligatoire dans le Doubs, dans les transports en commun ; les établissements recevant du public ; tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes et soumis à une déclaration en préfecture ; tout marché non-couvert, vide-grenier, brocante ou fête foraine ; les grandes et moyennes surfaces ainsi que sur leurs parkings ; les centres-villes de Besançon et de Montbéliard ; un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties des écoles, collèges et lycées, 30 minutes avant et après l’ouverture et la fermeture de ces établissements sur l’ensemble du département.