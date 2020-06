Covid-19 : encore quelques jours pour le fonds de solidarité

Depuis le 1er avril, il est possible de formuler une aide pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Une aide pouvant atteindre 1 500 euros. « Ce fonds de solidarité, mis en place par l’État avec les Régions, vise à soutenir les entreprises les plus touchées par les conséquences économiques de la crise du coronavirus », rappelle Alain Seid, président de la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort (CCI 90). Et de préciser : « Ce dispositif se termine le 30 juin 2020 pour les entreprises (sauf hôtels, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture). » Il ne reste que quelques jours pour déposer sa demande. « Je reste, avec les élus et les équipes de la CCI, pleinement mobilisé pour vous accompagner, au quotidien (Règlementation, Gestion, Formation, RH, … ), vous aider à accélérer le développement de votre entreprise et la projeter dans l’avenir (Numérique, Communication, International, …) », précise le président de la CCI dans un mail adressé aux chefs d’entreprises.