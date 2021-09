Belfort : une préparation militaire comme semaine d’intégration à l’Esta

Une quarantaine d’étudiants de première année du parcours Grande école de l’école supérieure de technologie et des affaires a passé une semaine un peu particulière pour leur arrivée à l’école. Leur semaine d’intégration était une période militaire découverte (PMD), faite avec le 1er régiment d’artillerie de Bourogne. C’était la 7e édition de cette préparation singulière mise en place par l’école. Parcours d’obstacle, orientation, simulateur de tir, découverte de l’organisation militaire étaient au programme. « L’armée est un monde particulier », a rappelé le colonel Arnaud Martin, commandant du Royal Artillerie. « Un monde singulier », a-t-il ajouté. Un monde fait de codes, de rites, de règle, de force collective. Un monde où l’on retrouve « la primauté du groupe », où « chacun doit prendre sa place », a-t-il insisté. « L’individu et important par la place qu’il occupe dans le groupe », image le chef de corps. « Serrez les rangs et jouez collectif », les a-t-il invité alors qu’il leur remettait les insignes et les diplômes de cette PMD, sur la place d’Armes de Belfort, ce vendredi soir. Laure Viellard, la directrice de l’école, a rappelé combien seront « importants », dans les mois qui viennent, les liens construits à l’occasion de cette semaine d’intégration. Et le colonel Arnaud Martin de terminer : « Tout seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Cette période d’intégration est labellisée par le trinôme académique regroupant le rectorat, la délégation militaire départementale et l’association des auditeurs de l’institut des hautes études de défense nationale Franche-Comté. Ce dispositif vise à renforcer les liens armées-nation.