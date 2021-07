Belfort: les séances du conseil départemental en visio

Les séances publiques du conseil départemental du Territoire de Belfort seront dorénavant retransmises en direct en vidéo sur le site internet du Département, et ce dès ce jeudi 15 juillet, à 9 h 30: le conseil départemental est en effet convoqué pour, notamment, adopter le budget supplémentaire.

Ces retransmissions en direct sont mises en place en raison des conditions sanitaires: la jauge du public accueilli au sein de la salle du conseil de l’hôtel du département pendant les séances publiques a dû être revue à la baisse.

« Aussi, dans un souci d’égalité et d’équilibre démocratique et afin de permettre à chaque citoyen de suivre ces rendez-vous, la nouvelle mandature départementale a choisi de procéder à une retransmission en direct vidéo de ces séances.

Ainsi, dès la séance du 15 juillet prochain, un live vidéo sera proposé à toute personne le désirant depuis le site internet du Conseil départemental : www.territoiredebelfort.fr

Il vous suffira de cliquer sur le lien proposé pour vous connecter », indique un communiqué du Département.