Belfort : les écoles élémentaires et maternelles bientôt équipées de capteurs CO2

168 classes seront bientôt équipées de capteurs CO2. « Le virus se transmet dans les espaces fermés. Le taux de gaz carbonique doit être contrôlé car plus le taux de gaz carbonique est élevé, plus le risque de circulation du covid-19 est important », expose Marie-Hélène Ivol, adjointe à l’éducation. « Ce dispositif vient renforcer les gestes barrières et permet d’indiquer aux enseignants lorsqu’il faut aérer », poursuit l’adjointe à l’éducation.

En tout, ce sont 101 classes élementaires et 67 classes maternelles qui en bénéficieront. « 2 913 élèves sont concernés », expose le maire de Belfort, Damien Meslot. Il poursuit : « Ces capteurs seront utiles même lorsque la crise sanitaire sera passée car le gaz carbonique provoque des maux de tête, des nausées. Cet achat fait partie de notre politique globale en faveur des écoles.» Coût total : 33 000 euros, dont 20 000 euros d’aide de l’Etat.