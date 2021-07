Belfort: le parcours Vita du Salbert fermé pour travaux

Le parcours Vita de la forêt du Salbert est fermé du 5 au 7 juillet ; les pistes VTT du 5 au 16 juillet 2021. Ces fermetures sont liées à des travaux de sécurisation de la forêt du Salbert : les sécheresses de 2018 et 2019 ont fragilisé les arbres et notamment les hêtres qui composent majoritairement la forêt du Salbert. Les frênes sont également atteints de chalarose, une maladie due à un champignon, générant un dessèchement des racines.

L’office national des forêts a recensé 750 m3 de bois présentant un réel danger pour les personnes qui fréquentent une partie du parcours VITA et les pistes VTT, indique un communiqué de la Ville de Belfort. « Des chutes imprévisibles de branches ou d’arbres peuvent survenir à tout moment. C’est pourquoi, des travaux de bûcheronnage vont être engagés pour sécuriser les deux sites. »