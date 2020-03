A Belfort, le Malsaucy et le parc de la Douce fermés; à Montbéliard, les sablières, l’Ile en Mouvement aussi

Le conseil départemental du Territoire de Belfort annonce cet après-midi la fermeture au public des sites du Malsaucy et du parc de la Douce.

« En dépit de toutes les mesures de confinement préconisées par le gouvernement, les forces de l’ordre du Territoire de Belfort ont constaté une fréquentation importante et croissante du nombre de personnes présentes dans les parcs et sur les plages du département (promeneurs, cyclistes, sportifs,…) », indique le communiqué de presse du Département.

« Considérant le caractère actif de la propagation du virus Covid-19 sur le territoire national et l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort a décidé d’interdire l’accès au site du Malsaucy, comprenant les étangs du Malsaucy et de la Véronne dont le Département est propriétaire (situé sur les communes de Sermamagny et d’Evette-Salbert). Cela concerne tous les chemins, les digues, les terrains, les abords des bâtiments du Département situés sur place et les parkings adjacents, et ce à compter du 21 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2020. «

De même, « l’accès au parc de la Douce (situé sur les communes de Belfort, de Bavilliers et de Essert), dont il est propriétaire, est également interdit aux piétons, aux cyclistes et à tous les véhicules motorisés et non-motorisés à compter du 21 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2020.

Les professionnels de santé, les agents des services publics, et en particulier les services du Département ou les personnes placées sous leur autorité sont exclus du champ d’application de cet arrêté.

Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions, selon les lois et règlements en vigueur. »