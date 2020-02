Belfort : le Fimu cherche ses bénévoles

Le recrutement des quelque 300 bénévoles du festival international du musique universitaire (Fimu) est ouvert. « Que vous soyez lycéens, étudiants, en activité professionnelle, en recherche d’emplois ou encore retraités venez dé- couvrir le festival de l’intérieur ! » invite le festival dans un communiqué. Les étudiants représentent la majorité des bénévoles, mais chaque année, plus de la moitié d’entre eux sont renouvelés. « Devenir bénévole c’est favoriser les notions de rencontre et de partage et avoir l’opportunité d’acquérir de nouvelles connaissances », insiste le Fimu. En termes de mission, on parle d’accueil artistes, de pilotes de groupe, d’assistants techniques sur scène. On peut opter aussi pour des missions d’assistant de sécurité, d’acteur à l’accueil du public au Fim des enfants ou au Fimu pour tous.