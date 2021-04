Belfort : le Département offre les denrées des cantines fermées à des associations caritatives

Le président de la République a annoncé la fermeture des établissements scolaires, jusqu’au 3 mai pour les collèges et les lycées. « De nombreux produits frais et périssables ne pourront être servis aux élèves au cours de la semaine prochaine (cette semaine, NDLR) », indique le conseil départemental du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse. « Afin d’éviter tout gaspillage alimentaire et permettre aux plus démunis d’en bénéficier, le Conseil départemental a incité les collèges à faire don des produits concernés aux associations caritatives de leur secteur », poursuit le document. Chaque établissement organise le don en fonction de ses possibilités. « La crise actuelle touche durement de nombreux foyers de notre département. Il était inconcevable de laisser périr des denrées alors que certains peinent à se nourrir, je pense notamment aux étudiants précaires et aux personnes qui ont perdu leur emploi pendant cette crise sanitaire », souligne Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort.