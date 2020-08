Belfort: la Maison départementale de l’environnement invite à des balades en forêt

La Maison départementale de l’environnement du Malsaucy poursuit son programme intitulé « Un été 100% plein air, 100% pleine nature » avec, tous les mercredis, des sorties accompagnées dans les plus beaux sites naturels du Territoire de Belfort.

Ce mercredi 5 août, grâce à l’opération Raconte-moi la forêt, la MDE propose des promenades à l’ombre des grands arbres des forêts vosgiennes. Une balade pistée au départ d’Auxelles-Haut, guidée par deux passionnés de l’univers forestier : Olivier Pohl, guide accompagnateur de moyenne montagne (AMM), membre du Bureau montage du Ballon d’Alsace et naturaliste chevronné et

François Fendeleur, responsable de Pôle thématique arbres, forêt, bois, de la Médiathèque départementale, un riche fond documentaire situé à la Médiathèque intercommunale d’Auxelles-Haut.

Ensemble, ils vont ponctuer cette balade de quelques kilomètres par des pauses agrémentées d’observations naturalistes et paysagères, et de lectures à voix haute, parmi des textes d’auteurs inspirés par la forêt.

Cette sortie découverte est gratuite. Les places sont limitées et les inscriptions nécessaires sur https://www.territoiredebelfort.fr/la-maison-departementale-delenvironnement/un-ete-100-plein-air-100-pleine-nature

Deux départs sont prévus, à 9 h et 14 h.