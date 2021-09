Belfort conserve son label 4 fleurs

La Ville de Belfort s’est vu renouveler son label « 4 Fleurs » par le comité national des Villes et Villages Fleuris après la visite de son jury en juillet dernier. « Seulement 273 communes en France sont auréolées des 4 fleurs. Son obtention est l’aboutissement d’une politique réussie en terme d’embellissement, d’amélioration du cadre de vie », se félicite la Ville de Belfort. Dans son communiqué, la Ville remercie les « agents de la Ville de Belfort qui œuvrent au quotidien pour entretien les espaces verts et qui font évoluer leur savoir-faire ». La Ville annonce aussi vouloir faire perdurer sur le long terme son engagement envers le développement durable : « L’utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage et le nettoyage de la voirie, l’utilisation accrue de plantes vivaces dans le fleurissement, la plantations d’arbres, l’entretien en zéro phyto et l’éco-pâturage sont des pratiques vertueuses ».