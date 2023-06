L’opérateur son, une personne invisible mais cruciale d’une radio

Vincent MEYER, opérateur son, a fait découvrir son métier. Il mixe les sons et pour cela il utilise les logiciels pro Tools et Sequoia. Il mixe également la musique et c’est lui qui s’occupe du montage.

Il ne choisit pas les musiques car elles lui sont envoyées par France Bleu national. Il reçoit plus de 700 disques qu’il doit passer sur l’antenne. Il peut changer l’ordre ou remplacer des musiques.