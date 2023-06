Comment les journalistes de France Bleu choisissent leurs sujets 

Tout commence pour les journalistes par la lecture des communiqués de presse arrivés pendant la nuit.

Ensuite, ils appellent la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers pour avoir connaissance des derniers faits divers. À partir de là, ils vont décider en conférence de rédaction des sujets que chacun d’eux va traiter.

Les sujets qui sont présentés doivent suivre la politique rédactionnelle de la radio locale. Le sujet doit avoir un intérêt pour les auditeurs de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle et il doit donner une information nouvelle.

Si le journaliste a la liberté d’expression, il doit aussi rester neutre politiquement et religieusement. Les informations données doivent être fiable à 100% et avoir été vérifiées au moins par trois sources différentes.

Les journalistes arrivent très tôt le matin afin de préparer les sujets qu’ils auront à traiter dans la journée tout en se laissant une marge de temps pour d’éventuelles informations urgentes.

Les journaux présentant l’actualité locale, régionale et nationale sont diffusés à 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h et l’après-midi à 12h, 17h, 18h et 19h.