« Sochaux n’est pas seulement un monument du foot français »

Dans une récente interview, le grand historien du sport Paul Dietschy rappelait les deux destins possibles pour le FCSM : Mourir à petit feu comme le CS Sedan ou tenter de recréer un projet comme le RC Strasbourg. Et encore, Sedan est repris en main et va repartir sur des bases saines. Le club ardennais a connu une gestion très chaotique ces dix dernières années. La situation de ces équipes renvoie à la déchéance des clubs de l’Est de la France. Aujourd’hui, nos régions ne comptent que cinq équipes dans le monde professionnel. Il y vingt ans, c’était neuf. L’effacement de l’Est de la France dans le ballon rond traduit une réalité plus profonde encore : le déclin économique de ces régions. En l’absence de capitaux financiers et humains suffisant, l’Est du football meurt. Sochaux en est l’illustration ; le pays de Montbéliard a perdu en cinquante ans près de 15% de sa population et sa croissance économique est atone depuis la crise de 2008.