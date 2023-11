Le Trois publie un hors-série sur les entreprises historiques et familiales du nord Franche-Comté

83 % des entreprises en France sont des entreprises familiales, selon une étude publiée début 2023, portée par Family business network , Adrian Stratégie et le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Cette forme sociale pèse pour 75 % des PME, 50 % des ETI et 20 % des grandes entreprises. Mieux : 70 % de ces entreprises familiales sont installées dans les régions. Elles y sont ancrées. Elles y sont stabilisées. Elles participent à la vigueur économique d’un territoire et assurent sa pérennité, alors que, en un demi-siècle, dévoile encore cette étude, la durée de vie moyenne d’une entreprise est passée de plus de soixante ans à moins de vingt ans. Elles jouent, enfin, un rôle clé dans la vie sociale du territoire.