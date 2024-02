Renault a proposé ses Twingo et Zoé en fin de carrière à prix cassés, mais aussi sa familiale électrique Kangoo, et pense avoir “augmenté sa part de marché” grâce au leasing social, a indiqué le directeur de la marque Fabrice Cambolive.

Seuls les véhicules construits en Europe sont éligibles à ce bonus. Mais parmi les modèles soutenus, seuls les plus gros sont produits en France, comme la Renault Mégane ou l’Opel Mokka. Pour le ministre de l’Industrie et de l’Energie Roland Lescure, il y a aujourd’hui “une grande demande et on n’a pas encore assez de produits fabriqués en France. Cela veut dire qu’il faut que les constructeurs français accélèrent la cadence ou s’engagent à le faire”, a déclaré le ministre dimanche sur France 3. “Ce qui est super dans ce dispositif, (…) c’est que, à la fois, vous [donnez] accès à des gens qui sont pas nécessairement aisés à un véhicule électrique, pas cher, et vous le faites en plus en produisant plus de véhicules français. Il faut qu’on arrive à faire les deux”, a souligné M. Lescure.

Stellantis martèle qu’il est impossible de construire une voiture d’entrée de gamme en France et vient d’ouvrir les ventes pour sa petite Citroën C3 électrique, produite en Slovénie et proposée à 20.000 euros. Surtout, Renault doit commercialiser au printemps 2024 sa Renault 5 électrique fabriquée dans le nord de la France, mais à des tarifs plus élevés, à partir de 25.000 euros. Du côté des autres constructeurs, Volkswagen, Skoda, Nissan ou Hyundai ont également lancé des offres dans le cadre de ce “leasing social”, mais seulement courant janvier. Le groupe Volkswagen France a indiqué lundi que de nombreux dossiers avaient été “reçus et acceptés“, mais a déploré le fait “d’être arrivé plus tard que les Français dans le dispositif”.