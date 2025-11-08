Valentigney : la Maison du bocal revient pour les fêtes

Pour Coralie Zindel, l’entreprenariat n’est pas une vocation, Titulaire d’une licence d’arts appliqués, elle a également suivi une formation chez Hermès à Héricourt. Mais elle fait front, à la fois sur les problèmes personnels et sur la sauvegarde de l’entreprise dont elle est associée, ainsi que Stéphanie Izac. Elle doit toutefois arrêter la production et licencier la seule personne en CDI. Et bien sûr, il n’est plus question de recruter ou d’acheter de nouvelles machines. Avec Stéphanie, elle assure la vente du stock : juste avant l’accident de santé de Franck Billiotte, l’entreprise avait effectué une préproduction pour les fêtes de Noël, soit environ 100 000 bocaux (avec une durée de conservation de deux à trois ans). La vente se poursuit donc, notamment auprès des associations qui proposent ensuite ces produits à leurs soutiens pour améliorer leur trésorerie.

La Maison du bocal reste ainsi à flot, et un repreneur se présente. Les discussions avancent, mais n’aboutissent pas : cet été, le repreneur décide finalement de ne pas franchir le pas. Cela aurait pu sonner le fin de l’entreprise, mais Coralie, Stéphanie et Frank (« Un travail d’équipe », insiste Coralie Zindel) décident en août de lancer une production « pour un dernier Noël ». En une quinzaine de jours, Coralie et Stéphanie, sous les directives de Frank, qui connait les recettes et détient le savoir-faire, fabriquent 15 000 bocaux avec vingt-cinq produits différents. Une diffusion est prévue en direction des associations et le magasin sera rouvert à Valentigney (dans la zone d’activité des Rives du Doubs, derrière Lidl) du 22 novembre au 24 décembre. Parallèlement, le restaurant de Belfort Au Bocal a été vendu : il rouvre en ce mois de novembre sous le nom de « B Fort ».

Un « dernier Noël » en forme de baroud d’honneur ? Pas seulement. Coralie Zindel espère ainsi gagner un peu de temps pour qu’un repreneur se manifeste. Ce serait un beau cadeau de Noël.