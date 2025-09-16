Belfort : quand l’intelligence artificielle vient assister la sédation médicale

« L’innovation n’a d’intérêt que dans les réponses à des besoins concrets », a souligné Ghislain Montavon, directeur de l’université de technologie de Belfort – Montbéliard (UTBM) ce lundi matin, lors du lancement du projet Alison ++ au Crunch Lab, sur le site du Techn’Hom à Belfort. Ce projet vise à recourir à l’intelligence artificielle pour mieux prendre en charge la sédation et l’analgésie des patients en réanimation, donc dans un état souvent critique.

Le premier volet de ce projet reposera sur un système d’analyse des données concernant le patient. L’IA analysera en continu les paramètres physiologiques du patient : par exemple les données issues du respirateur, du moniteur paramétrique (tension, rythme cardiaque, etc.), l’activité faciale. La sédation analgésique crée un état de coma artificiel durant lequel le corps humain fonctionne au ralenti. Le patient étant dans un état critique, cela crée pour lui une situation de sécurité (éviter des chutes, l’agitation, l’arrachage d’équipements médicaux), qui permet de mettre en œuvre des traitements adaptés à son état (par exemple une dyalise, de la respiration artificielle, etc.).

Le recueil et l’analyse des données par l’IA doit permettre aux soignants de mieux adapter l’administration des médicaments qui endorment le malade ou qui réduisent la douleur, aussi bien dans leur durée que dans leur dosage. Elle doit permettre d’identifier les périodes ou le patient reçoit trop ou pas assez de ce type de produits. De même, alors que les personnels soignants sont astreints aujourd’hui à une évaluation toutes les heures dans les services de réanimation, l’IA permettra un suivi automatisé continu.

Le deuxième volet, en prolongement du premier, consistera à la mise au point d’un pousse-seringue dit « intelligent ». Il pourra soit être piloté à distance par les soignants, soit de façon semi-automatique par l’IA, à partir des données collectées et analysées en temps réel.