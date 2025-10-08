Une figure médicale de l’AHBFC condamnée en appel pour recel d’abus de faiblesse

Le 3 octobre, la cour d’appel de Colmar a reconnu Julia Hickel, cheffe de service à l’AHBFC et présidente de la Commission médicale d’établissement (CME), coupable de recel d’abus de faiblesse (lire ici). Les faits s’inscrivent dans une vaste affaire d’emprise psychologique et financière autour de Cléophée Herrmann, héritière de la famille Schlumpf, petite-fille de l’industriel Fritz Schlumpf, célèbre pour sa collection automobile à Mulhouse. Selon la justice, une relation d’influence aurait conduit à la captation progressive d’un patrimoine évalué à plus de 11 millions d’euros.

Tout commence au début des années 2000. Enfant, Cléophée Herrmann perd sa mère à l’âge de dix ans. À Wintzenheim, près de Colmar, elle se lie d’amitié avec une camarade de classe, fille de Josiane Seiler. Cette dernière s’impose peu à peu comme une confidente, presque une seconde mère. Sous couvert d’un accompagnement spirituel et affectif, elle aurait instauré une emprise psychologique, convainquant la jeune héritière de financer des rituels et des « missions divines » censés lui permettre de communiquer avec sa mère défunte.

Pendant près de dix ans, plusieurs millions d’euros s’évaporent. Selon une enquête du Monde, les séances de spiritisme facturées au départ 1 000 euros atteignent progressivement 10 000, puis 50 000 euros. Josiane Seiler aurait ensuite demandé un prêt sans intérêt de 600 000 euros au profit de ses filles. Ruinée, Cléophée Herrmann dépose plainte en octobre 2017. Dans cette même enquête, elle témoigne : « Josiane et ses filles m’ont tuée, elles m’ont ruinée mentalement, elles m’ont tout pris… »