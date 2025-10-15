Une chaire universitaire autour de l’économie et du droit de l’énergie

L’université Marie-et-Louis-Pasteur lance une chaire dédiée à l’économie et au droit de l’énergie. Elle a été signée vendredi 10 octobre, à l’occasion d’une matinée de la transition énergétique, portée par le réseau Eden.i.
Cette chaire REEL.i (Renewable Energy Economics and Law for industry) s’intéresse à trois thématiques : Communautés d’énergie & réseaux ; valorisation du stockage ; Garanties d’origine & prix du carbone. Elle est accompagnée par la société Origo, « acteur de référence en France pour la consommation d’énergies de source renouvelable », explique le communiqué de presse. « Le mécénat permet d’accélérer et de dynamiser la recherche, en créant un pont entre les mondes académique et économique, afin d’accompagner les territoires, les entreprises et les citoyens face aux grands enjeux de demain », justifient les promoteurs de cette chaire. Celle-ci est aussi soutenue par la fondation FC’Innov.
« Ce mécénat financera le recrutement d’un premier doctorant au sein de la Chaire, ainsi que plusieurs stages de recherche », détaille le communiqué de presse annonçant cette signature. La thèse portera sur l’impact des Garanties d’origine dans la transition énergétique.
Reconnaissance
« La création de la chaire REEL.i est une reconnaissance du dynamisme des activités scientifiques qui ont été développées autour du Réseau EDEN.i. Nous créons une chaire partenariale de recherche, la première à l’Université Marie et Louis Pasteur, qui constitue un objet satellite d’un réseau de recherche pluridisciplinaire (économie et droit de l’énergie) et ouvert sur les entreprises et la société », apprécie Vincent Bertrand, fondateur du réseau Eden.i.
La chaire, qui a déjà publié des travaux, portera d’autres sujets, autour de la mobilité partagée par exemple. « On peut citer l’initiative MuCAR qui propose un package de solutions pratiques et de travaux de recherche autour de l’inclusion du covoiturage dans des systèmes de transport collectifs multimodaux, comme un moyen de réduire les émissions de CO2 et de lutter contre la précarité énergétique en zones rurales », apprécient les porteurs de la chaire.