Une chaire universitaire autour de l’économie et du droit de l’énergie

L’université Marie-et-Louis-Pasteur lance une chaire dédiée à l’économie et au droit de l’énergie. Elle a été signée vendredi 10 octobre, à l’occasion d’une matinée de la transition énergétique, portée par le réseau Eden.i.

Cette chaire REEL.i (Renewable Energy Economics and Law for industry) s’intéresse à trois thématiques : Communautés d’énergie & réseaux ; valorisation du stockage ; Garanties d’origine & prix du carbone. Elle est accompagnée par la société Origo, « acteur de référence en France pour la consommation d’énergies de source renouvelable », explique le communiqué de presse. « Le mécénat permet d’accélérer et de dynamiser la recherche, en créant un pont entre les mondes académique et économique, afin d’accompagner les territoires, les entreprises et les citoyens face aux grands enjeux de demain », justifient les promoteurs de cette chaire. Celle-ci est aussi soutenue par la fondation FC’Innov.

« Ce mécénat financera le recrutement d’un premier doctorant au sein de la Chaire, ainsi que plusieurs stages de recherche », détaille le communiqué de presse annonçant cette signature. La thèse portera sur l’impact des Garanties d’origine dans la transition énergétique.