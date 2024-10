Un train BOA entre Belfort et Petit-Croix dès le 2 octobre

Les travaux sont réalisés de nuit, du 2 au 31 octobre et du 18 novembre au 14 décembre, « sans impact sur la disponibilité du réseau », rassure SNCF Réseau. Cette opération, de 5,2 millions d’euros, va renouveler 17 kilomètres de rail, « au moyen d’un train usine » appelé BOA. Il permet de « gagner en efficacité en mettant 2 à 3 fois moins de temps qu’une méthode traditionnelle ». Le train dispose de quatre ateliers : déchargement des rails ; substitution et libération des rails ; le wagon soudeur ; et le rechargement du rail. 105 agents sont mobilisés. Les rails déposés sont dirigés vers une acierie ; le métal est refondu pour faire de nouveaux rails.