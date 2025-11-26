PUB

Un rendez-vous médical sous 48 heures : le réseau France santé se déploie dans le nord Franche-Comté

Un docteur. | ©Julio César Velásquez Mejía from Pixabay
15 structures vont être labellisées dans chaque département avant la fin de l'année. | ©Julio César Velásquez Mejía from Pixabay

Le réseau France santé se déploie en Bourgogne-Franche-Comté avec un objectif : rendre l’offre de soins de proximité rapide, lisible et équitable sur le territoire. Chaque département va avoir 15 structures labellisées d’ici la fin de l’année. Dans le nord-Franche-Comté, les labellisations sont encore en étude.

Un accès aux soins pour tous les Français à moins de 30 minutes de chez eux et un rendez-vous médical sous 48 heures quand l’état de la personne le nécessite. Voici ce que promet le réseau France santé. Déployée par l’Agence Régionale de Santé et les préfets de Bourgogne-Franche-Comté, cette offre de soins de proximité se veut rapide, lisible et équitable. L’objectif est d’atteindre en été 2026, 2 000 structures labellisées avec un budget de 130 millions d’euros, puis 5 000 en 2027 sur le plan national. 

Le déploiement de cette offre de soins commence dès la fin de l’année avec l’ambition de labelliser quinze structures dans chaque département. Pour obtenir la labellisation, les établissements médicaux doivent cocher quatre critères. La présence garantie d’un médecin ou d’une infirmière dans l’établissement, des consultations sans dépassement d’honoraires, une ouverture au moins cinq jours par semaine et la participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins. 

Tous types de structures peuvent être ciblées, allant des maisons de santé pluriprofessionnelles, aux établissements de santé assurant les soins primaires comme les hôpitaux, en passant par les lieux permettant un accès de proximité aux soins. 

La labellisation des structures toujours en étude

La labellisation de ces structures est toujours en étude, donc il n’y a pas encore de données précises dans le nord Franche-Comté. À noter que dans le territoire, plusieurs structures se sont déjà portées volontaires. D’après l’ARS, l’offre de soins dans le nord Franche-Comté se situe à un niveau inférieur à l’échelle régionale et nationale, avec de surcroît, un nombre de médecins en âge de partir à la retraite supérieur. L’Agence Régionale de Santé précise que pour autant, de nombreuses initiatives ont vu le jour. 

C’est notamment le cas à Montbéliard avec l’ouverture d’un centre de soins non programmés en mars dernier, la mise en place d’un cabinet tremplin depuis avril à Héricourt, ainsi que des structures mobiles comme le médicobus sillonnant le pays de Montbéliard. 

