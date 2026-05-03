Un décret autorise le démantèlement de l’ancienne centrale nucléaire de Fessenheim

La centrale nucléaire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, en Alsace, à l'arrêt depuis 2020.
Un décret autorise le démantèlement de l'ancienne centrale nucléaire de Fessenheim. | ©CC BY-SA 3.0 – Florival fr

Le gouvernement a autorisé dans un décret publié dimanche au Journal officiel le démantèlement complet par EDF de l'ancienne centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), notamment de ses parties les plus sensibles comme les réacteurs, en fixant les modalités et le calendrier.

(AFP)

Ce décret en date du 1er mai, signé par le Premier ministre et le ministre de l’Economie et la ministre déléguée en charge de l’Energie, marque une étape décisive dans la reconversion de ce site fermé en 2020, après plusieurs années consacrées au retrait du combustible et aux opérations préparatoires. Il a pour but de « prescrire à la société Électricité de France les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ».

Dans l’article 4, il est précisé que « les opérations de démantèlement (…) concernent l’ensemble de l’installation » dont « l’îlot nucléaire » comprenant notamment « le bâtiment réacteur de la tranche 1 et le bâtiment réacteur de la tranche 2 ». L’îlot conventionnel, qui inclut notamment la station de pompage, les bâtiments d’entreposage des générateurs de vapeurs usés et des boues et les réservoirs de stockage des effluents, sera également démantelé.

Le démantèlement de Fessenheim terminé en 2048

L’opération se déroulera en 4 étapes, avec le démantèlement proprement dit puis l’assainissement des structures et des sols, la démolition « des bâtiments jusqu’à une profondeur d’au moins un mètre » et enfin la réhabilitation du site. Les rejets des effluents gazeux, liquides et radioactifs, notamment lors des « vidanges des piscines des bâtiments réacteur et des bâtiments combustible » feront « l’objet d’un contrôle », indique l’article 8.

« Les opérations de démantèlement (…) sont achevées au plus tard le 30 juin 2048 », est-il précisé. Ce décret intervient après un avis « favorable » de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) rendu le 29 janvier 2026 dont l’AFP a obtenu copie. EDF a pour projet de créer près du site de Fessenheim, en réutilisant des bâtiments annexes à la centrale, une usine de recyclage de métaux faiblement radioactifs dont l’ouverture est projetée pour 2031, ravivant des tensions et des inquiétudes dans la région.

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