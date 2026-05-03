Un décret autorise le démantèlement de l’ancienne centrale nucléaire de Fessenheim

Ce décret en date du 1er mai, signé par le Premier ministre et le ministre de l’Economie et la ministre déléguée en charge de l’Energie, marque une étape décisive dans la reconversion de ce site fermé en 2020, après plusieurs années consacrées au retrait du combustible et aux opérations préparatoires. Il a pour but de « prescrire à la société Électricité de France les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ».