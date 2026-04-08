Trinaps accélère sur le cloud souverain et la cybersécurité

Bientôt vingt ans d’existence. La société Trinaps, née en 2007 (lire notre article) sur les bancs de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), franchit une étape décisive en ce printemps 2026.

Trinaps vient de signer un partenariat stratégique avec Covage, 3e opérateur d’infrastructures en France sur le marché́ des entreprises. « Il est le seul opérateur wholesale (de gros) capable de proposer toute la gamme de solutions fibre et 5G, exclusivement dédiée au marché́ entreprises », indique le communiqué de presse qui évoque cette nouvelle collaboration. « Le réseau Covage permet d’adresser 150 000 clients finaux et de couvrir 70 % des entreprises françaises en fibre dédiée (FTTO) et 75 % en fibre mutualisée (FTTH Pro) », poursuit le document. Covage dispose de 1 500 points de présence en France et garantit à ses clients un temps d’intervention inférieur à deux heures. Les deux entreprises collaborent depuis quinze ans.

Trinaps revend le réseau de fibre optique que la société a installé lors de la dernière décennie ; ce sont 450 kilomètres déployés en Franche-Comté et en Alsace. De la fibre installée pour désenclaver des zones comme la vallée de la Doller (Haut-Rhin), des bâtiments isolés ou des zones d’activités économiques. « Le marché de la fibre optique a beaucoup évolué », constate Fabien Hazebroucq, co-fondateur de Trinaps et associé-dirigeant. Le réseau s’est densifié ; les besoins de déploiement sont limités.

À l’avenir, Trinaps louera ce réseau à Covage et pourra bénéficier de l’ensemble de son réseau, qui s’étend sur 60 000 kilomètres et dessert 13 500 communes ; 75 % des entreprises françaises, soit 1,6 million d’établissements, y sont éligibles. 30 millions d’euros sont investis dans ce réseau chaque année.