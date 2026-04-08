Trinaps accélère sur le cloud souverain et la cybersécurité

Bientôt vingt ans d’existence. La société Trinaps, née en 2007 (lire notre article) sur les bancs de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), franchit une étape décisive en ce printemps 2026.
Trinaps vient de signer un partenariat stratégique avec Covage, 3e opérateur d’infrastructures en France sur le marché́ des entreprises. « Il est le seul opérateur wholesale (de gros) capable de proposer toute la gamme de solutions fibre et 5G, exclusivement dédiée au marché́ entreprises », indique le communiqué de presse qui évoque cette nouvelle collaboration. « Le réseau Covage permet d’adresser 150 000 clients finaux et de couvrir 70 % des entreprises françaises en fibre dédiée (FTTO) et 75 % en fibre mutualisée (FTTH Pro) », poursuit le document. Covage dispose de 1 500 points de présence en France et garantit à ses clients un temps d’intervention inférieur à deux heures. Les deux entreprises collaborent depuis quinze ans.
Trinaps revend le réseau de fibre optique que la société a installé lors de la dernière décennie ; ce sont 450 kilomètres déployés en Franche-Comté et en Alsace. De la fibre installée pour désenclaver des zones comme la vallée de la Doller (Haut-Rhin), des bâtiments isolés ou des zones d’activités économiques. « Le marché de la fibre optique a beaucoup évolué », constate Fabien Hazebroucq, co-fondateur de Trinaps et associé-dirigeant. Le réseau s’est densifié ; les besoins de déploiement sont limités.
À l’avenir, Trinaps louera ce réseau à Covage et pourra bénéficier de l’ensemble de son réseau, qui s’étend sur 60 000 kilomètres et dessert 13 500 communes ; 75 % des entreprises françaises, soit 1,6 million d’établissements, y sont éligibles. 30 millions d’euros sont investis dans ce réseau chaque année.
Trinaps devient exclusivement opérateur de services
Par ce choix, Trinaps décide d’adapter son activité. La société était, auparavant, opérateur de réseau et opérateur de services. Dorénavant, elle sera exclusivement opérateur de services.
« Nous allons mieux focaliser nos investissements », explique Fabien Hazebroucq. L’entreprise n’aura plus besoin d’investir dans ses infrastructures. Elle pourra ainsi innover et accélérer dans le développement des services d’ingénierie, comme le maintien en condition opérationnelle de service de technologie de l’information, le cloud souverain ou encore la cyber-sécurité (lire notre article). « Maintenant que Trinaps a participé au développement de la fibre optique pour les entreprises, nous voulons le faire pour le cloud souverain », insiste le dirigeant.
Trinaps s’appuiera notamment sur son datacenter, Extendo (lire notre article). Habilité à héberger les données de santé et certifié ISO 27 001, garantissant un hébergement sécurisé. Le centre de données est 100 % français : localisation ; capitalisation de l’entreprise ; cadre juridique… « Nous avons toujours la même envie : mutualiser et démocratiser des équipements de qualité », confie Fabien Hazebroucq. Surtout, l’entreprise pourra s’appuyer sur le réseau de Covage pour diffuser ses solutions d’ingénierie. Mais Fabien Hazebroucq se veut rassurant : « C’est transparent pour nos clients. » Gauthier Douchet, co-associé, d’ajouter : « Nous restons leur interlocuteur et garantissons la continuité ainsi que la qualité des services ».
La société conserve sa dimension « terrain ». « On configure, ce sont nos équipes qui interviennent, avec nos matériels. Nous ne sommes pas juste revendeurs », prévient encore Fabien Hazebroucq. « Grâce à un réseau 100% fibre B2B non mutualisé avec le grand public, les utilisateurs bénéficient de débits symétriques garantis et d’une stabilité́ de connexion optimale (FTTO, FTTE, FTTH – GPON et XGSPON), mobile (4G et 5G) et le satellite, promettent les deux entreprises dans le communiqué de presse. L’architecture est conçue pour la haute disponibilité, intégrant des mécanismes de redondance et de sécurisation des flux. »
Le prix de la cession n’a pas été dévoilé par les interlocuteurs. Trinaps s’appuie sur une équipe de 35 collaborateurs. Son chiffre d’affaires avoisine 5 millions d’euros