Tri-Logic aide les entreprises à optimiser leurs déchets

Tri-Logic Centre-Est est insérée dans un réseau national, composé de six distributeurs. « Nous ciblons les PME, même si nous avons des contrats nationaux, par exemple avec les boulangeries Ange », explique Corinne Mouilleseaux. L’entreprise propose notamment des compacteurs. « C’est le cœur de notre métier », indique Fabrice Mouilleseaux. Une manière d’optimiser ses déchets, notamment leur évacuation. Imaginez l’installation d’une benne dans l’entreprise. Compacter les déchets avant de les mettre dans la benne permet d’optimiser la quantité transportée ensuite par la benne et donc de réduire le nombre de rotations des transporteurs. Ce sont des coûts en moins.

L’entreprise propose aussi des broyeurs ou des machines à calage. « Ces dernières retraitent le carton pour en faire un produit de calage pour les expéditions », explique Corinne Mouilleseaux. Des produits fabriqués en Europe, notamment en Irlande. « Si on parle d’économie circulaire et de diminution des déchets, ce n’est pas pour acheter en Chine », insiste son mari. Au-delà des machines, ils proposent surtout un accompagnement. « J’ai la connaissance de l’atelier, relève cet ancien cadre de Stellantis. Je vois très rapidement comment optimiser. » Et le couple insiste à plusieurs reprises pour dire que leur métier n’est pas « de vendre sur Internet » mais de proposer un audit, de la proximité et des solutions aux entreprises. « On montre que l’on peut faire des économies en faisant de l’écologie », résume Fabrice Mouilleseaux, qui souligne aussi l’importance de proposer une solution simple à gérer.

Aujourd’hui, l’effort se dirige sur les composteurs. Depuis 2016, la loi oblige à revaloriser les biodéchets pour tout site produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an. D’ici 2025, cette obligation concernera tout le monde, particuliers et professionnels rappelle l’entreprise. Tri-Logic veut donc accompagner cantines scolaires et autres restaurants dans cette transformation de leur tri des déchets. « C’est un gros challenge », convient Fabrice Mouilleseaux. Tri-logic propose « un produit exceptionnel et normé », assurent-ils. « Il y a tout à faire, note Fabrice Mouilleseaux. La loi impose, mais nous devons l’adapter aux besoins de chacun. » L’entreprise rayonne sur 18 départements. Avec un leitmotiv : aider à mieux gérer les déchets, pour faire des économies.