Thierry Tournier, cadre d’Alstom, nouveau président du pôle Véhicule du Futur

« Le rôle du Pôle est aujourd’hui plus que jamais essentiel pour accompagner ses adhérents, dans un contexte de rupture technologique, d’augmentation du coût des énergies et de fragilité́ des chaines d’approvisionnement des composants », remarque le nouveau président, cité par le communiqué. Le pôle « est une association qui favorise la synergies des entreprises, de l’enseignement et de la recherche dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur », rappelle-t-il sur son site Internet, avec des réflexions menées sur le long terme. C’est également une courroie de transmission. Son siège est à Étupes (Doubs), mais il dispose d’antennes à Mulhouse (Haut-Rhin) et à Magny-Cours (Nièvre). Son écosystème compte 500 membres, répartis en région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.