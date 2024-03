Territoire de Belfort : le surendettement prend de l’ampleur avec l’inflation

351 dossiers déposés. En 2023, le nombre de dossiers de surendettement a encore bondi de 10,7 % par rapport à l’année précédente. Et l’augmentation poursuit sa course en 2024, avec des premiers mois de l’année recensés à 20% d’augmentation. « Nous avons eu deux dynamiques. Une première dans les six premiers mois de 2023, qui étaient assez stables. Puis la seconde partie, où les dossiers se sont accélérés à cause de l’inflation », explique Marie-Claire Staquet, directrice de la Banque de France.

Une tendance départementale nettement supérieure à celle que l’on observe au niveau régional (+6,4%) et au niveau national (+7,5%). Mais qui reste moins haute qu’avant la pandémie. Le niveau des dépôts de 2023 est inférieur de 15% à celui de 2019, année utilisée comme référence. Et encore nettement inférieur au niveau des années 2010. Pourquoi ? Parce que plusieurs réformes visent désormais à prévenir le surendettement. Par exemple, la loi Lagarde, de 2010, qui encadre plus strictement l’accès aux crédits à la consommation et notamment l’accès aux crédits renouvelables. Il y a aussi plus de responsabilités de la part des créanciers qui ont pris conscience que les dettes pouvaient être effacées par la Banque de France lorsque c’est nécessaire.

Le profil des personnes surendettées, admet Marie-Claire Staquet, directrice de la Banque de France du Territoire de Belfort, est toujours plus ou moins le même : des familles monoparentales, plutôt des femmes, avec des âges entre 35 et 54 ans, ayant peu de qualifications professionnelles et étant locataires. Et ils ont des dettes diverses :