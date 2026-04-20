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Sochaux : Louis Gallois, invité des Forces françaises de l’industries

Louis Gallois est à la fois haut fonctionnaire et dirigeant de grandes entreprises.
Louis Gallois est à la fois haut fonctionnaire et dirigeant de grandes entreprises. | DR

Le prochain rendez-vous des Forces françaises de l’industrie est prévu ce vendredi 24 avril au musée Peugeot avec comme invité d’honneur Louis Gallois.

Louis Gallois sera le prochain invité des FFI, les Forces françaises de l’industrie, ce vendredi 24 avril, à partir de 11 h 30, au musée Peugeot de Sochaux. Il participera à une table ronde avec Manuel Gentile, directeur du site Stellantis de Sochaux, Ghislain Montavon, directeur de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et- Lionel Martin, créateur de Fabelsa, et ambassadeur des FFI Nord Franche-Comté.
Cette table ronde portera sur le thème « (ré)industrialisation, innovation et compétitivité du made in France ».

Louis Gallois a été directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement alors que ce dernier était ministre de la Recherche et de la Technologie (1981), puis au ministère de la Défense (1988). Il a été président de la SNCF, d’EADS. Il a également présidé le conseil de surveillance de PSA.

Les Forces Françaises de l’Industrie (FFI, en référence au mouvement de la Résistance pendant le seconde Guerre mondiale), est un mouvement national créé par des chefs d’entreprise. Ce mouvement défend le fabriqué en France et plus particulièrement l’industrie française.

Leur but est de mettre en relation les expériences de chacun et d’échanger, notamment lors de rendez-vous mensuels. Après Louis Gallois en ce mois d’avril, Natacha Polony, journaliste, essayiste et ancienne directrice de Marianne, fondatrice de la revue L’Audace sera l’invitée des FFI le mercredi 20 mai, à partir de 11 h 30, au Techn’hom à Belfort.

Les réservations pour la table ronde de ce vendredi 24 avril avec Louis Gallois sont encore possible ici.

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