Réduction du chômage des frontaliers : Cédric Perrin plaide pour des négociations

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce mercredi 27 novembre, Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire de Belfort, reconnaît le poids financier de ce système. « Le coût d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers par la France est effectivement très élevé puisqu’il se chiffre depuis 2011 à 11,2 milliards d’euros. » Pour autant, il rejette l’idée de réduire les droits des frontaliers, qu’il considère comme injuste : « Les travailleurs frontaliers cotisent comme n’importe quel travailleur. Il n’est donc pas juste qu’ils fassent l’objet d’un traitement différent alors même qu’ils ne sont aucunement responsables des modalités de rétrocession déséquilibrées entre la Suisse et la France », affirme-t-il.

En Bourgogne-Franche-Comté, en juin 2024, on dénombre 47 917 travailleurs frontaliers en Suisse. Plus de 7 travailleurs frontaliers sur 10 résident dans le département du Doubs, près de 2 sur 10 dans le Jura et 1 sur 10 dans le Territoire de Belfort, expose l’Insee. « La réduction de leurs indemnités de chômage engendrerait de lourdes difficultés économiques et sociales pour ces travailleurs et leurs familles mais aussi d’importantes retombées négatives pour notre territoire qui en compte en grand nombre », alerte Cédric Perrin.

Pour le sénateur, la solution réside dans des discussions bilatérales avec la Suisse. Il demande à la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, d’engager des négociations pour obtenir un remboursement davantage aligné sur les durées d’indemnisation. Cette approche, selon lui, permettrait de préserver les droits des frontaliers tout en allégeant le fardeau financier de la France. « Une solution plus juste peut être trouvée, en accord avec le nécessaire redressement de nos finances publiques et avec les droits de nos travailleurs frontaliers », conclut-il.