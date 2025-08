Record de demandes étrangères pour investir en France dans les secteurs stratégiques en 2024

Le reste des décisions rendues est constitué essentiellement d’opérations qui ont été jugées inéligibles au contrôle. Il s’agit d’un record du nombre de demandes déposées en un an depuis l’extension du champ d’application de cette procédure en vertu d’un décret de mai 2014. Deux tiers de ces demandes (65%) émanent de pays non membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, principalement issues des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suisse, selon ce rapport. Le dispositif impose aux investisseurs étrangers de solliciter une autorisation préalable avant toute prise de contrôle et certaines prises de participation minoritaires dans des entreprises relevant de domaines jugés stratégiques.