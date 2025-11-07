Reconstruire crée un fonds d’investissement pour réindustrialiser avec Natixis

« Très rapidement, s’est posée la question du financement de la réindustrialisation », explique Philippe Petitcolin, secrétaire du collectif Reconstruire. Quand il s’aperçoit des sommes disponibles avec l’épargne salariale, il flaire le bon filon. « Nous nous sommes inspirés de l’économie sociale et solidaire », convient-il. Surtout, les montants disponibles aujourd’hui avec l’épargne salariale et de retraite finance « tout sauf de l’industrie ». Et pas toujours des projets en France. « Alors, montrons l’exemple », invite-t-il. Le dispositif sera présenté ce vendredi 7 novembre, au Salon du Made in France, à Paris.

Le collectif se rapproche d’opérateurs de fonds d’investissement. Et c’est avec Natixis Interépargne que le courant passe. Après deux ans de travail, l’idée devient concrète. Ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), construit avec Vega Investiment Solutions (Vega IS), permettra d’investir dans les entreprises du secteur de l’industrie manufacturière en France, qui représente 7,6 millions d’emplois. Il a été validé par l’autorité des marchés financiers. « C’est de la finance qui a du sens », insiste Philippe Petitcolin, qui rappelle l’indicateur clé qui guide et valide les investissements : la création d’emplois dans les territoires. « Nous proposons un fonds qui n’existe pas pour l’industrie, avec un indicateur simple et novateur : la dynamique d’emploi dans un territoire. »

C’est un critère dynamique insiste encore Philippe Petitcolin. Si le fonds investit dans une entreprise qui ferme une usine et délocalise, le fonds retirera ses participations. À l’inverse, si une entreprise crée de l’emploi et ouvre des usines, le fonds pourra renforcer sa participation. Les investissements seront principalement en France, mais aussi en Europe. « Cette nouvelle stratégie vient soutenir notre ambition d’être un leader de l’épargne d’entreprise responsable, en fléchant l’épargne des Français vers des projets qui contribuent à la dynamisation du tissu industriel français et soutiennent l’emploi, permettant ainsi de renforcer notre souveraineté nationale », commente Dominique Dorchie, directrice générale déléguée de Natixis Interépargne, citée dans un communiqué de presse.