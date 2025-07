Place du Local : à bout de souffle, Josselin Pradier baisse le rideau

Tous les calculs démontraient pourtant le contraire. Selon Josselin Pradier, les prix de Place du local étaient globalement identiques aux grandes surfaces. Et ils étaient même « 15 à 20 % moins cher » pour les fruits et légumes bio de saison, assure-t-il. « Sur un panier de 60 euros, il y avait entre un et deux euros de différence avec la grande surface, et nos clients ne dépensaient ni de temps, ni de carburant. »

Pendant de longs mois, l’entreprise et les producteurs essayent de se serrer les coudes, adoptent des délais de paiement plus longs. Pour diminuer les frais, les deux sites d’Etupes et Vesoul déménagent en un seul, à Villersexel (Haute-Saône). Le nombre de salariés et de camions est réduit. Mais les problèmes continuent. Le coût des matières premières – carburant, sacs, électricité, locations des camions – devient exorbitant. Les ponts de mai 2025 engendrent une perte de 30% par rapport à février/mars. Et les nombreux vols subis sur les camions depuis le déménagement, représentant 12 000 euros de préjudices, mettent « le premier clou dans le cercueil ». Les dettes auprès des producteurs s’accumulent et certains se désengagent.

Dans le haut-parleur du téléphone, la résignation de Josselin Pradier envahit toute la pièce. Il a tout tenté : démarchage des banques, des partenaires financiers, des collectivités… « J’ai même évoqué lors de certains rendez-vous que je leur laissais l’entreprise si ça pouvait permettre de préserver les emplois et de ne pas mettre à mal les producteurs », confie-t-il, la voix presque brisée. Jusqu’à la soirée du vendredi 20 juin, où il décide de ne pas ouvrir le site le lendemain. « Il y a des ardoises qu’on ne peut plus relever », explique-t-il devant le tribunal de commerce de Vesoul lorsqu’il vient déposer le dossier de liquidation judiciaire.