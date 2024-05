Pays de Montbéliard : la bourse aux matériaux, le bon plan pour particuliers et artisans

Les jours BAM (bourse aux matériaux). Une opération « pour que tout le monde s’y retrouve », commente d’emblée Carole Richard, membre de la chambre des métiers et de l’artisanat de Franche-Comté. Du 31 mai au 1er juin, les artisans du pays de Montbéliard proposeront des chutes de matériaux à prix réduits. C’est la toute première fois que cela se fait dans le territoire, organisé par la chambre des métiers et de l’artisanat ainsi que par PMA. Cela permettrra aux bricoleurs et professionnels de se fournir à petits prix. Et cela permettra aux artisans de déstocker massivement.

Jean-Luc Fresard, gérant de la menuiserie Fresard, proposera des matériaux à la vente. « Il y a toujours des erreurs de commandes qui nous restent sur les bras », explique-t-il. Entre des portes de mauvaise couleur ou des fenêtres avec de mauvaises mesures, de nombreuses pièces sont compliquées à réutiliser. Il ouvrira sa menuiserie, à Pont-de-Roide-Vermondans le vendredi et samedi.

Irène Maire-Ballay, directrice opérationnelle de la ferronnerie et métallerie Création 1538, participe elle-aussi aux jours BAM. Son entreprise située à Vieux-Charmont sera ouverte ce vendredi. Elle souhaite « faire profiter les particuliers » des matériaux qu’elle n’utilise plus. « Dans nos métiers, on utilise des barres de six mètres et il nous reste souvent des chutes », indique-t-elle.

Ces artisans font partie des 13 entreprises du territoire à avoir accepté de participer à la bourse aux matériaux. Réparties sur tout le territoire, les entreprises ouvriront leurs portes à toutes les personnes intéressées. Pour Magali Duvernois, vice-présidente en charge de l’environnement et de la transition écologique à PMA, la bourse aux matériaux est également l’occasion de mettre en valeur les artisans du territoire. « Cela peut être un coup de projecteur pour les entreprises locales », indique-t-elle.