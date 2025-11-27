Parkings gratuits vendredi après-midi à Belfort

Le stationnement sera gratuit ce vendredi 28 novembre à Belfort, annonce la Ville dans un communiqué. « À l’occasion du Black Friday ce vendredi 28 novembre, la Ville de Belfort soutient les commerces belfortains en facilitant le stationnement en ville. Le stationnement sera gratuit à partir de midi sur les parkings publics et places à horodateurs ».

Le stationnement est traditionnellement gratuit cinq jours dans l’année à Belfort : le premier samedi des soldes d’hiver et d’été à partir de midi ; le vendredi saint toute la journée ; le jour du Black Friday à partir de midi ; le 26 décembre toute la journée.