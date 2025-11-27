PUB

Parkings gratuits vendredi après-midi à Belfort

Parcmètre à Belfort, pour le stationnement en Ville, place de l'Arsenal.
Pas bespoin de payer pour stationner vendredi après-midi. |@ Le Trois

La gratuité commencera à partir de midi dans les rues et parkings belfortains.

Le stationnement sera gratuit ce vendredi 28 novembre à Belfort, annonce la Ville dans un communiqué. « À l’occasion du Black Friday ce vendredi 28 novembre, la Ville de Belfort soutient les commerces belfortains en facilitant le stationnement en ville. Le stationnement sera gratuit à partir de midi sur les parkings publics et places à horodateurs ».
Le stationnement est traditionnellement gratuit cinq jours dans l’année à Belfort : le premier samedi des soldes d’hiver et d’été à partir de midi ; le vendredi saint toute la journée ; le jour du Black Friday à partir de midi ; le 26 décembre toute la journée.

Nos derniers articles

L'association l'Odyssée du cirque est locataire des locaux. | ©Le Trois – Jade Belleville

Le Pays d’Héricourt inaugure un centre régional des arts du cirque

C’est une première en Bourgogne-Franche-Comté, un centre régional des arts du cirque a ouvert. Le Pays d'Héricourt a inauguré, ce vendredi 21 novembre, ce nouveau bâtiment à Échenans-sous-Mont-Vaudois. L’école, l’Odyssée du cirque, occupe déjà les lieux.
Un docteur. | ©Julio César Velásquez Mejía from Pixabay

Un rendez-vous médical sous 48 heures : le réseau France santé se déploie dans le nord Franche-Comté

Le réseau France santé se déploie en Bourgogne-Franche-Comté avec un objectif : rendre l’offre de soins de proximité rapide, lisible et équitable sur le territoire. Chaque département va avoir 15 structures labellisées d’ici la fin de l’année. Dans le nord-Franche-Comté, les labellisations sont encore en étude.
,
Pelouse du stade Bonal, terrain du FC Sochaux-Montbéliard.

Ce que change un hiver rigoureux pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le championnat (comme la Coupe de France pour laquelle le FCSM joue ce samedi à 13 h 30 à Sarre-Union) ne fait pas relâche en hiver. Même si cette saison est plus rude qu’ailleurs, le club sochalien peut s’appuyer sur ses structures.

