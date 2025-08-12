Parco élargit sa gamme pour toucher une nouvelle clientèle

L’année 2024 a été compliquée pour Parco, la start- up lancée à Belfort en 2022 par un ancien étudiant de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) : l’évolution du chiffre d’affaires n’a pas suivi la hausse des charges et l’entreprise a dû revoir ses effectifs à la baisse, avec le départ de deux salariés et de deux apprentis. La boutique ouverte au Techn’hom a également été fermée. L’entreprise n’a produit que 300 vélos, alors que l’objectif était de 650 sur l’année.

Jean Mougenot, le créateur de l’entreprise, a posé ses crayons pour analyser la situation et réajuster ce qui devait l’être. Premier constat : l’encollage des pièces constituant le cadre s’est avéré trop artisanal. Pour y remédier, il a retravaillé avec les fournisseurs pour obtenir une pièce qui permette de diffuser parfaitement la colle par la simple pression provoquée par l’emboitement des pièces.

Résultat : le temps d’encollage passe de 60 à 5 minutes, ce qui correspond mieux au rythme de production visé. Deuxième constat : il fallait revoir le modèle de distribution commerciale, car il s’avérait que l’entreprise ne pouvait l’assumer seule. Si la boutique belfortaine a été fermée, celle de Strasbourg a été maintenue. L’objectif est désormais de créer un réseau de huit nouveaux revendeurs entre Belfort et Strasbourg.

Un travail a également été fait sur le sourcing des pièces. La fonderie sera assurée par une entreprise dans le sud de la France, l’usinage par une entreprise du Jura. La provenance des pièces est aujourd’hui de 50 % européenne et de 50 % asiatique. L’objectif de Jean Mougenot est de parvenir progressivement à des pièces 100 % européennes, ce que les évolutions des marchés rendent de plus en plus faisable. Les fournisseurs européens, confrontés à une baisse des commandes en masse, s’ouvrent de plus en plus aux petits constructeurs tels que Parco Cycles.