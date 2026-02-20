Panne informatique : les salaires des fonctionnaires territoriaux ont eu chaud

« Hélios : crise majeure à la DGFIP » : tel était le titre du communiqué de presse de Solidaires Finances du Territoire de Belfort le 13 février. En cause, le logiciel Hélios de la DGFIP (direction générale des finances publiques) qui gère les flux financiers de la comptabilité publique : les paies des agents des collectivités territoriales, des hôpitaux, du Sdis (service départemental d’incendie et de secours), mais aussi les factures de marchés publics, des aides aux entreprises.

La panne est intervenue le jeudi 5 février : ni bug, ni attaque informatique, mais une panne du serveur situé à Metz. Le système Hélios reposant sur deux serveurs : celui de Metz et un autre à Versailles. Solidaires Finances 90 dans son communiqué déplore que « la DGFIP n’a jamais voulu, faute de moyens alloués, mettre en place une redondance (serveur de secours) comme nos camarades des services informatiques le réclament depuis des années, ce qui aurait permis que cette panne soit transparente pour les usagers comme pour les agents ».

Le syndicat pointe également « les suppressions d’emploi (…) encore plus catastrophiques lorsque nous devront faire face à de tels événements : les services informatiques sont à l’os et face à une telle crise, les collègues informaticiens ne sont pas assez nombreux pour répondre à l’urgence. Tout comme les services des postes comptables (3 dans notre département qui vont connaître des semaines très difficiles avec des moyens humains minimum et d’autres réformes en cours « sur le dos ».