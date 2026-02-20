Panne informatique : les salaires des fonctionnaires territoriaux ont eu chaud

Baies de serveurs informatiques, dans un datacenter.
La panne informatique est intervenue sur un serveur à Metz. | illustration © Le Trois

Une panne de serveur de la direction générale des finances publiques le 5 février a failli compromettre les paiements des salaires des collectivités territoriales et des hôpitaux. Il a été remis en service complet le 17 février, confirme la DGFIP du Territoire de Belfort.

« Hélios : crise majeure à la DGFIP » : tel était le titre du communiqué de presse de Solidaires Finances du Territoire de Belfort le 13 février. En cause, le logiciel Hélios de la DGFIP (direction générale des finances publiques) qui gère les flux financiers de la comptabilité publique : les paies des agents des collectivités territoriales, des hôpitaux, du Sdis (service départemental d’incendie et de secours), mais aussi les factures de marchés publics, des aides aux entreprises.
La panne est intervenue le jeudi 5 février : ni bug, ni attaque informatique, mais une panne du serveur situé à Metz. Le système Hélios reposant sur deux serveurs : celui de Metz et un autre à Versailles. Solidaires Finances 90 dans son communiqué déplore que « la DGFIP n’a jamais voulu, faute de moyens alloués, mettre en place une redondance (serveur de secours) comme nos camarades des services informatiques le réclament depuis des années, ce qui aurait permis que cette panne soit transparente pour les usagers comme pour les agents ».
Le syndicat pointe également « les suppressions d’emploi (…) encore plus catastrophiques lorsque nous devront faire face à de tels événements : les services informatiques sont à l’os et face à une telle crise, les collègues informaticiens ne sont pas assez nombreux pour répondre à l’urgence. Tout comme les services des postes comptables (3 dans notre département qui vont connaître des semaines très difficiles avec des moyens humains minimum et d’autres réformes en cours « sur le dos ».

Alerte préventive au conseil départemental du Territoire de Belfort

De son côté, le conseil départemental du Territoire de Belfort a publié lundi un communiqué annonçant « un incident national affectant les paiements du Département » et indiquant que « Concrètement, cette situation entraîne déjà des retards dans le règlement des factures des fournisseurs ; des délais dans le versement de certaines aides ou prestations ». Après vérification auprès du Département, il s’est avéré en fait que ce communiqué avait été diffusé à titre préventif « comme d’autres départements ont pu le faire » et que, lundi, aucune répercussion n’avait été été identifiés «sur [les] paiements [du Département], que ce soit pour les usagers ou les agents. Aucun problème opérationnel non plus au niveau informatique pour [les agents du [Département]. »

Remise en route progressive

Le serveur a été réparé et remis en service le 17, soit après douze jours de panne. Sollicitée, la direction des finances publiques du Territoire de Belfort indiquait dans un mail du jeudi 19 février que « la panne Hélios est résolue. Grâce à la mobilisation totale et coordonnée des équipes de la DGFiP, le système Hélios a été redémarré progressivement à partir du 13 février et est pleinement opérationnel depuis le 17 février 2026 pour 100% des postes comptables et sur l’ensemble de leur périmètre. Il y a bien sûr un sujet de gestion des flux aussi bien du côté des ordonnateurs que du nôtre. Mais les équipes terrifortaines sont pleinement mobilisées pour traiter rapidement les flux et assurer en priorité le règlement des paies des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, et des factures des fournisseurs. »
Loïc Gatipon, représentant du syndicat Solidaire Finances 90 confirme cette remise en service, tout en soulignant que « à quelques jours près, on aurait eu un crash complet pour les paies ».
Jeudi soir, le syndicat des eaux de Giromagny diffusait à ses abonnés via l’application Illiwap l’information selon laquelle les prélèvements automatiques apparaitraient sur les comptes bancaires des abonnés mensualisés entre le 19 et 21 février au lieu du 15, en raison de la panne informatique de la DGFIP.

Le syndicat des eaux de Giromagny a alerté jeudi soir de retards de prélèvements automatiques sur les comptes de ses abonnés.
Le syndicat des eaux de Giromagny a alerté jeudi soir de retards de prélèvements automatiques sur les comptes de ses abonnés, en lien avec la panne de la DGFIP. | copie d'écran Illiwap

Nos derniers articles

,
La 36e édition du Fimu, à Belfort, a rassemblé 108 250 spectateurs. | ©Fimu – Nicolas Miot

Belfort : la Belgique à l’honneur de la 39e édition du Fimu

La 39e édition du festival international de musique (Fimu) se tient du 21 au 24 mai 2026. La Belgique est l’invité d’honneur. Et le duo du groupe Colt en est le parrain.
,
Site de ventes en ligne Le Bon Coin.

FC Sochaux : ce que cache le buzz de la vente d’actions sur leboncoin

C’est une polémique dont la gouvernance du FC Sochaux-Montbéliard aimerait bien se passer. Ou simplement clore. Alors que les actionnaires travaillent à une nouvelle augmentation de capital, l’un des investisseurs de 2023, Aliaume Gonthier, multiplie les frasques médiatiques pour faire monter la pression. Dans quel but ? Derrière les éléments de langage, Le Trois décrypte cette affaire de vente d'actions sur leboncoin.
,
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard Julien Masson, contre le Stade briochin, en août 2025.

FC Sochaux : les infos à retenir avec le déplacement à Caen

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace en Normandie, ce vendredi 20 février, pour affronter le Stade Malherbe Caen, dans le cadre de la 22e journée de National. Sochaux veut reprendre sa marche en avant et Caen entretenir l’espoir d’une remontée. Un match à suivre en direct sur letrois.info.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC