Panne informatique : les salaires des fonctionnaires territoriaux ont eu chaud

« Hélios : crise majeure à la DGFIP » : tel était le titre du communiqué de presse de Solidaires Finances du Territoire de Belfort le 13 février. En cause, le logiciel Hélios de la DGFIP (direction générale des finances publiques) qui gère les flux financiers de la comptabilité publique : les paies des agents des collectivités territoriales, des hôpitaux, du Sdis (service départemental d’incendie et de secours), mais aussi les factures de marchés publics, des aides aux entreprises.
La panne est intervenue le jeudi 5 février : ni bug, ni attaque informatique, mais une panne du serveur situé à Metz. Le système Hélios reposant sur deux serveurs : celui de Metz et un autre à Versailles. Solidaires Finances 90 dans son communiqué déplore que « la DGFIP n’a jamais voulu, faute de moyens alloués, mettre en place une redondance (serveur de secours) comme nos camarades des services informatiques le réclament depuis des années, ce qui aurait permis que cette panne soit transparente pour les usagers comme pour les agents ».
Le syndicat pointe également « les suppressions d’emploi (…) encore plus catastrophiques lorsque nous devront faire face à de tels événements : les services informatiques sont à l’os et face à une telle crise, les collègues informaticiens ne sont pas assez nombreux pour répondre à l’urgence. Tout comme les services des postes comptables (3 dans notre département qui vont connaître des semaines très difficiles avec des moyens humains minimum et d’autres réformes en cours « sur le dos ».
Alerte préventive au conseil départemental du Territoire de Belfort
De son côté, le conseil départemental du Territoire de Belfort a publié lundi un communiqué annonçant « un incident national affectant les paiements du Département » et indiquant que « Concrètement, cette situation entraîne déjà des retards dans le règlement des factures des fournisseurs ; des délais dans le versement de certaines aides ou prestations ». Après vérification auprès du Département, il s’est avéré en fait que ce communiqué avait été diffusé à titre préventif « comme d’autres départements ont pu le faire » et que, lundi, aucune répercussion n’avait été été identifiés «sur [les] paiements [du Département], que ce soit pour les usagers ou les agents. Aucun problème opérationnel non plus au niveau informatique pour [les agents du [Département]. »
Remise en route progressive
Le serveur a été réparé et remis en service le 17, soit après douze jours de panne. Sollicitée, la direction des finances publiques du Territoire de Belfort indiquait dans un mail du jeudi 19 février que « la panne Hélios est résolue. Grâce à la mobilisation totale et coordonnée des équipes de la DGFiP, le système Hélios a été redémarré progressivement à partir du 13 février et est pleinement opérationnel depuis le 17 février 2026 pour 100% des postes comptables et sur l’ensemble de leur périmètre. Il y a bien sûr un sujet de gestion des flux aussi bien du côté des ordonnateurs que du nôtre. Mais les équipes terrifortaines sont pleinement mobilisées pour traiter rapidement les flux et assurer en priorité le règlement des paies des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, et des factures des fournisseurs. »
Loïc Gatipon, représentant du syndicat Solidaire Finances 90 confirme cette remise en service, tout en soulignant que « à quelques jours près, on aurait eu un crash complet pour les paies ».
Jeudi soir, le syndicat des eaux de Giromagny diffusait à ses abonnés via l’application Illiwap l’information selon laquelle les prélèvements automatiques apparaitraient sur les comptes bancaires des abonnés mensualisés entre le 19 et 21 février au lieu du 15, en raison de la panne informatique de la DGFIP.