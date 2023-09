Nouvel élan attendu pour le territoire d’industrie Nord Franche-Comté

Le nord Franche-Comté compte près de 120 000 emplois. Et 24 %, selon l’Insee, relèvent du secteur industriel, un taux bien plus élevé qu’ailleurs. Il est de 17 % en Bourgogne-Franche-Comté contre 13,3 % à l’échelle nationale. L’industrie est inscrite dans l’ADN de ce territoire. « Les dix principaux établissements employeurs sont à l’origine d’un tiers des emplois du Pôle contre 18 % en moyenne régionale », relève à ce sujet l’Insee. « Cela résulte d’une spécialisation importante, notamment autour des filières automobile, ferroviaire et de l’énergie », analyse l’institut.

Cette singularité avait été identifiée par l’État en 2018, lorsqu’il avait lancé le dispositif Territoires d’industrie. Et le nord Franche-Comté fut l’un des premiers territoires reconnus par l’État. Un label basé sur un constat. « L’industrie est un vecteur de développement et de cohésion des territoires, relève l’agence nationale de la cohésion des territoires, qui pilote le programme. Pour preuve : 70 % de l’emploi industriel se situe en dehors des métropoles, dans les territoires périurbains, ruraux et villes moyennes. » Fin 2022, à la fin de la première phase, 149 territoires avaient le label. Au printemps 2023, Emmanuel Macron annonce son plan en faveur de la réindustrialisation. Et la phase 2 du programme Territoires d’industrie intervient comme un point de départ.