Nouveau site internet pour la Vallée de l’Énergie

33 entreprises, 7 membres académiques et 9 pôles de compétitivité, clusters ou autres acteurs économiques font partie du cluster Vallée de l’Énergie, relancée en 2022. Il fédère « les acteurs industriels et académiques de la conception et la fabrication d’équipements et de solutions pour la production d’énergies bas carbone et la décarbonation des activités et usages industriels », explique la Vallée de l’Énergie. Elle a présenté, ce lundi, son nouveau site Internet, « un outil de communication au service de ses membres ». Il compte notamment un annuaire en ligne des adhérents, ainsi qu’un glossaire des termes de la filière nucléaire, particulièrement dynamique actuellement. D’autres services sont en cours de développement et seront proposés aux adhérents dans les mois qui viennent, annonce le cluster.