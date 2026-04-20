Nord Franche-Comté : les Casques bleus, finalistes de « La France s’engage »

L’association « Casques bleus », née en 2018 à Belfort pour venir en aide aux chefs d’entreprise en difficulté, fait partie des 44 porteurs de projets sélectionnés pour participer à la prochaine étape du concours national de la fondation « La France s’engage ».

« Le jury a salué la clarté de la stratégie d’essaimage, la pertinence du modèle face à un besoin encore largement invisible, et l’ambition d’un changement d’échelle structuré et maîtrisé », annonce l’association dans un communiqué.

Chaque année, la fondation « La France s’engage », reconnue d’utilité publique, organise un concours national. Il vise à sélectionner et récompenser les projets sociaux et environnementaux les plus innovants et les plus efficaces. Ouvert aux associations et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, le concours est destiné aux projets qui ont démontré leur efficacité locale et qui ont l’ambition de se développer partout en France.

Le concours sélectionne tous les ans les dix à quinze projets lauréats. Ceux-ci bénéficient pendant trois ans du label « La France s’engage », d’une dotation financière jusqu’à 300 000 € et d’un accompagnement dédié pour les soutenir dans leur développement et leur expansion territoriale.