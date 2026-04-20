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Nord Franche-Comté : les Casques bleus, finalistes de « La France s’engage »

l’association les Casques bleus fait des petits dans d’autres régions.
L’association les Casques bleus fait des petits dans d’autres régions.

L’association qui vient en aide aux chefs d’entreprise en difficulté défendra son dossier en finale le 7 mai. A la clef : des moyens pour essaimer du nord Franche-Comté à travers la France.

L’association « Casques bleus », née en 2018 à Belfort pour venir en aide aux chefs d’entreprise en difficulté, fait partie des 44 porteurs de projets sélectionnés pour participer à la prochaine étape du concours national de la fondation « La France s’engage ».

« Le jury a salué la clarté de la stratégie d’essaimage, la pertinence du modèle face à un besoin encore largement invisible, et l’ambition d’un changement d’échelle structuré et maîtrisé », annonce l’association dans un communiqué.

Chaque année, la fondation « La France s’engage », reconnue d’utilité publique, organise un concours national. Il vise à sélectionner et récompenser les projets sociaux et environnementaux les plus innovants et les plus efficaces. Ouvert aux associations et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, le concours est destiné aux projets qui ont démontré leur efficacité locale et qui ont l’ambition de se développer partout en France.

Le concours sélectionne tous les ans les dix à quinze projets lauréats. Ceux-ci bénéficient pendant trois ans du label « La France s’engage », d’une dotation financière jusqu’à 300 000 € et d’un accompagnement dédié pour les soutenir dans leur développement et leur expansion territoriale.

9% des dossiers sélectionnés pour la phase finale du concours

Cette année, 447 structures venues de toute la France se sont portées candidates. A l’issue d’une phase de 14 jurys collectifs, 44 dossiers de candidature ont été retenus pour la phase finale.

« Être sélectionnés parmi les finalistes d’un concours aussi exigeant est un honneur et une reconnaissance profonde, commente Caroline Debouvry, présidente des Casques bleus, citée dans le communiqué de l’association. Cela confirme notre constat que la société a besoin de dispositifs capables d’entendre les entrepreneurs avant qu’il ne soit trop tard. Tout est parti d’ici, dans le nord Franche-Comté, un territoire qui a été durement frappé par la désindustrialisation et sait mieux que tout autre ce que coûte humainement et économiquement l’abandon d’un chef d’entreprise face à ses difficultés. Il était donc naturel pour nous d’agir, et de porter un projet de solidarité entre pairs. C’est l’une des réponses les plus puissantes aux crises invisibles que traversent nos entrepreneurs. »

Un déploiement national pour faire face à une demande croissante

L’association Casques Bleus porte un projet d’essaimage avec pour objectif l’implantation de 18 nouvelles antennes dans autant de départements d’ici 2029, prioritairement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Une première expérimentation est déjà active dans les Hautes-Pyrénées, confirmant la transférabilité du modèle à des tissus économiques variés. L’objectif est d’accompagner, à terme, environ 500 dirigeants supplémentaires par an, renforçant ainsi la résilience économique de territoires souvent exposés à l’isolement des chefs d’entreprise et à la fragilité des emplois non délocalisables.

Les prochaines étapes

Les 44 finalistes, dont Casques Bleus, sont désormais invités à participer au bootcamp de La France s’engage, qui se déroulera du 4 au 6 mai à Paris. Il s’agit de trois jours de formation, composés d’ateliers thématiques, de retours d’expérience, d’une préparation au pitch final et d’échanges avec la communauté « La France s’engage » et des financeurs. Le 7 mai, le jury final déterminera le classement des finalistes. Dix à quinze lauréats seront sélectionnés par le conseil d’administration de la Fondation à partir de ce classement.
Les noms des lauréats seront annoncés fin juin.

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