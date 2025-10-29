Nord Franche-Comté: le chômage en hausse sur un an, plus stable au dernier trimestre

Les chiffres de l’emploi publiés ce mardi 28 octobre par France Travail et la Dares pour la Bourgogne-Franche-Comté font apparaitre une hausse si l’on considère les chiffres sur une année, mais plus contrastée si l’on regarde la tendance du dernier trimestre, notamment pour le Territoire de Belfort et le Doubs.

A l’échelle de la région, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (demandeurs d’emploi sans aucune activité) augmente de 0,9 % (+ 1020 personnes) durant le dernier trimestre, et de 6,7 % en un an. Les trois départements du nord Franche-Comté sont logés à la même enseigne, mais le Territoire de Belfort affiche une stabilité pour le dernier trimestre.

Dans le Doubs, la hausse en un trimestre est de 0,2 %, et de 9,7 % en un an, avec 24 190 demandeurs d’emploi de catégorie A.

En Haute-Saône, la hausse est de 1,5 % durant le dernier trimestre et de 6,6 % en un an.

Le Territoire de Belfort s’en sort légèrement mieux, avec – 0,1 % en un trimestre et + 4,4 % en un an.

« Sur un trimestre les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre +0,0 % dans le Jura, en Saône-et-Loire et dans le Territoire de Belfort et +2,8 % dans l’Yonne. Sur un an, elles se situent entre +4,2 % dans l’Yonne et +9,7 % dans le Doubs, » indique la note de la Dares.

A l’échelon national, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A augment de 1,6 % durant le dernier trimestre. La Dares et France Travail indiquent dans leur note de situation que « Hors bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et jeunes en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), en contrat d’engagement jeune (CEJ) ou en Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ), le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A reste stable ce trimestre et augmente de 4,7 % sur un an ».

