Nord Franche-Comté: le chômage en hausse sur un an, plus stable au dernier trimestre

France Travail et la Dares ont publié leur dernière note sur la situation de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté le 28 octobre | Illustration Le Trois
Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 6,7 % en un an en Bourgogne Franche-Comté. Le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône sont dans la même tendance, mais avec des niveaux différents.

Les chiffres de l’emploi publiés ce mardi 28 octobre par France Travail et la Dares pour la Bourgogne-Franche-Comté font apparaitre une hausse si l’on considère les chiffres sur une année, mais plus contrastée si l’on regarde la tendance du dernier trimestre, notamment pour le Territoire de Belfort et le Doubs.

A l’échelle de la région, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (demandeurs d’emploi sans aucune activité) augmente de 0,9 % (+ 1020 personnes) durant le dernier trimestre, et de 6,7 % en un an. Les trois départements du nord Franche-Comté sont logés à la même enseigne, mais le Territoire de Belfort affiche une stabilité pour le dernier trimestre.

Dans le Doubs, la hausse en un trimestre est de 0,2 %, et de 9,7 % en un an, avec 24 190 demandeurs d’emploi de catégorie A.

En Haute-Saône, la hausse est de 1,5 % durant le dernier trimestre et de 6,6 % en un an.

Le Territoire de Belfort s’en sort légèrement mieux, avec – 0,1 % en un trimestre et + 4,4 % en un an.

« Sur un trimestre les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre +0,0 % dans le Jura, en Saône-et-Loire et dans le Territoire de Belfort et +2,8 % dans l’Yonne. Sur un an, elles se situent entre +4,2 % dans l’Yonne et +9,7 % dans le Doubs, » indique la note de la Dares.

A l’échelon national, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A augment de 1,6 % durant le dernier trimestre. La Dares et France Travail indiquent dans leur note de situation que « Hors bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et jeunes en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), en contrat d’engagement jeune (CEJ) ou en Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ), le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A reste stable ce trimestre et augmente de 4,7 % sur un an ».

La note complète de la Dares est consultable ci-dessous.

Buste de Jean-Michel Nicolier (1966-1991), volontaire français engagé dans l'armée croate, mort en 1991 lors du siège de Vukovar, en Croatie.

La Croatie identifie les restes d’un Français né à Vesoul et tué pendant la guerre en 1991

Les restes d'un Français qui avait rejoint les forces croates pendant la guerre des années 1990 ont été retrouvés et identifiés 34 ans après sa mort dans la ville de Vukovar, a déclaré mercredi un ministre croate.
Vue du green lors du premier jour de l’Alfred Dunhill Links Championship 2025, sur l’Old Course, le 2 octobre 2025 à St Andrews, en Écosse.

Inocel s’associe à un prestigieux tournoi de golf

Inocel déploie son générateur à pile à hydrogène à l’occasion de l’Alfred Dunhill Links Championship, prestigieux tournoi de golf du circuit professionnel, en Écosse.
Un camion transportant des Peugeot e-3008, sur le parking d'expédition de l'usine Stellantis de Sochaux.

Sochaux : des chauffeurs routiers de Stellantis en grève jusqu’à nouvel ordre

20 à 24 des 50 chauffeurs routiers du site de Sochaux de Stellantis sont en grève. Ils s’élèvent contre leur éventuelle intégration à la filiale Drive 4 you, qui entrainerait un changement de convention collective.

