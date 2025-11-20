PUB

Nord Franche-Comté : des prix modérés et des opportunités dans l’immobilier

Appartement avec une pancarte "à vendre" accrochée sur le balcon.
Après deux années difficile, le marché immobilier semble se stabiliser dans le nord Franche-Comté, en 2025. | ©Adobe Stock
Analyse

Après deux années difficiles, le marché immobilier semble se stabiliser dans le nord Franche-Comté. Dans un contexte national marqué par la prudence, la région tire son épingle du jeu grâce à une position stratégique et des prix attractifs. Une dynamique rassurante pour les acheteurs comme pour les investisseurs.

Nicolas Delaby

Certes, les chiffres ne sont pas encore ceux d’une reprise franche, mais dans le contexte économique et social que l’on connait, ils rassurent. Après deux années de chute libre, le volume des transactions se stabilise en Bourgogne-Franche-Comté, avec près de 29 000 transactions opérées entre janvier et avril 2025, d’après Notaires de France ; ils prévoient même d’ici la fin d’année une hausse de 1 à 2 % des volumes, portée par la baisse des taux d’intérêt et le retour progressif des acheteurs. « Les acheteurs reviennent dans le jeu et se rendent compte qu’ils peuvent à nouveau se projeter, un plafond de verre s’est brisé », estime Simon Bouvard, directeur de Cap Finance Courtage, à Montbéliard.

Le prix moyen au mètre carré a gagné 1,1 % dans la région, entre les quatre premiers mois de cette année, comparativement à 2024. « Les corrections opérées sur le marché suite aux hausses des prix de ces dernières années ont été intégrées par les vendeurs », poursuit Simon Bouvard. À Saint-Dizier-l’Évêque, une maison de 106 m² avec quatre chambres s’est ainsi vendue 393 800 euros, illustrant l’attrait pour les biens spacieux en zone semi-rurale. À Saulnot, une maison de 112 m² avec jardin a trouvé preneur à 293 132 euros, preuve que les communes proches des pôles urbains restent prisées, selon la note de conjoncture 2025 de Notaires de France.

La région reste attractive avec des prix inférieurs à la moyenne nationale (1 766 euros du m 2 pour un appartement et 1486 euros du m2 pour une maison), sa position stratégique et son environnement naturel. L’attrait pour les villes moyennes, renforcé lors de la période covid-19 se confirme, à l’image des investissements locatifs qui y affichent des taux de rendement brut bien au-dessus de la moyenne nationale.

L’énergie au cœur des préoccupations

D’après l’observatoire Guy Hoquet l’immobilier, seulement un quart des bailleurs seraient prêts à effectuer des travaux de rénovation énergétique pour continuer de louer leurs biens classés en DPE G, 40 % décideraient de vendre leur(s) bien(s) face à l’interdiction de mise en location des logements classés G depuis le 1er janvier 2025.

Une situation qui affecte particulièrement notre région, dont le nombre de passoires thermiques est supérieur de 6 points à la moyenne nationale (17 % contre 11 %). Selon la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), plus d’un quart des logements de la région sont ainsi classés F ou G. « Il s’agit là d’une opportunité à considérer, estime Simon Bouvard. Le coût des travaux entre certes dans l’enveloppe du prêt immobilier, mais c’est aussi un solide argument de négociation à l’achat pour des biens dont les vendeurs ne souhaitent pas assumer les travaux. »

Belfort et Montbéliard gardent le cap

Prix stabilisés

À Belfort, les prix se sont stabilisés après une légère hausse en 2024. Le mètre carré moyen pour un appartement ancien s’établit autour de 1 300 euros et 1 600 euros pour une maison. Un prix qui peut doubler selon les quartiers. Montbéliard suit une tendance similaire, avec des prix légèrement inférieurs
(1 010 euros / 1 460 euros), notamment dans les secteurs périphériques. Les volumes de transactions restent solides : environ 1 200 ventes enregistrées durant l’année 2024 dans le Territoire de Belfort, selon les données des notaires.

Rendements locatifs performants

Belfort et Montbéliard offrent de bons rendements locatifs surtout dans les quartiers proches des zones d’activité ou des établissements d’enseignement supérieur. Au-delà, la vacance locative peut être élevée. Alors que le rendement brut moyen français est de 5,9 %, il s’affiche à 7,96 % à Belfort et 8,67 % à Montbéliard d’après le site horiz.io.

Rénovations et programmes neufs

La modernisation de quartiers « vieillissants » se poursuit (Petit-Chênois et Petite-Hollande à Montbéliard, Jean-Jaurès et Résidences à Belfort), se traduisant par une rénovation bâtimentaire efficace et la construction de logements individuels ou en petit collectif. Les programmes neufs, notamment dans les quartiers prisés du centre-ville de Montbéliard, du quartier des Forges ou du Techn’Hom de Belfort accompagnent les campagnes de réhabilitation existantes dans l’ancien avec l’objectif d’attirer de nouveaux actifs.

Investissements dans les infrastructures

Réseaux d’eau ou de chaleur intelligents, développement des pistes cyclables, rénovation de monuments historiques (château de Montbéliard ; marché Fréry ou place de la République à Belfort), piétonisation : l’amélioration du cadre de vie se poursuit, offrant de nouvelles perspectives propices à l’attractivité et au développement touristique des deux villes.

Nos derniers articles

Les Lumières de Noël de Montbéliard rassemble des centaines d'artisans dans un marché de Noël autour du temple Saint-Martin.

Montbéliard : tout savoir sur la 39e édition des Lumières de Noël

Du samedi 22 novembre au mercredi 24 décembre, le marché de Noël de Montbéliard ouvre ses portes aux visiteurs. Pour cette 39e édition, l’invité d’honneur sera la Corrèze.
Le groupe de montbéliardaises Fallen Lillies en concert

Montbéliard : les Fallen Lillies se produisent au Bataclan

Avec la sortie de leur nouvel album CRAN, le quatuor montbéliardais Fallen Lillies va faire, vendredi 21 novembre, la première partie de Manu Lanvin au Bataclan. Un défi mesuré pour ce groupe féminin qui s’est déjà produit à l’Hellfest et aux Eurockéennes.
,
Réservistes opérationnels de l'armée de l'air et de l'espace.

Luxeuil : la BA 116 lance le recrutement de réservistes

La BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur lance une campagne de recrutement pour la réserve opérationnelle, sur la base aérienne.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC