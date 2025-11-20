Nord Franche-Comté : des prix modérés et des opportunités dans l’immobilier

Certes, les chiffres ne sont pas encore ceux d’une reprise franche, mais dans le contexte économique et social que l’on connait, ils rassurent. Après deux années de chute libre, le volume des transactions se stabilise en Bourgogne-Franche-Comté, avec près de 29 000 transactions opérées entre janvier et avril 2025, d’après Notaires de France ; ils prévoient même d’ici la fin d’année une hausse de 1 à 2 % des volumes, portée par la baisse des taux d’intérêt et le retour progressif des acheteurs. « Les acheteurs reviennent dans le jeu et se rendent compte qu’ils peuvent à nouveau se projeter, un plafond de verre s’est brisé », estime Simon Bouvard, directeur de Cap Finance Courtage, à Montbéliard.

Le prix moyen au mètre carré a gagné 1,1 % dans la région, entre les quatre premiers mois de cette année, comparativement à 2024. « Les corrections opérées sur le marché suite aux hausses des prix de ces dernières années ont été intégrées par les vendeurs », poursuit Simon Bouvard. À Saint-Dizier-l’Évêque, une maison de 106 m² avec quatre chambres s’est ainsi vendue 393 800 euros, illustrant l’attrait pour les biens spacieux en zone semi-rurale. À Saulnot, une maison de 112 m² avec jardin a trouvé preneur à 293 132 euros, preuve que les communes proches des pôles urbains restent prisées, selon la note de conjoncture 2025 de Notaires de France.

La région reste attractive avec des prix inférieurs à la moyenne nationale (1 766 euros du m 2 pour un appartement et 1486 euros du m2 pour une maison), sa position stratégique et son environnement naturel. L’attrait pour les villes moyennes, renforcé lors de la période covid-19 se confirme, à l’image des investissements locatifs qui y affichent des taux de rendement brut bien au-dessus de la moyenne nationale.