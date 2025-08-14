Montbéliard : Sporthopéo veut repartir du bon pied

Depuis, l’entreprise a développé un nouveau système de pédale à double aimant dont la force peut être adaptée en fonction de la capacité du cycliste. Et surtout qui permet de dégager le pied de la pédale par simple glissement du pied latéralement. Autrement dit, un système qui se veut à la fois fiable quant à l’accroche du pied à la pédale et offrant le maximum de sécurité pour dégager le pied en cas d’arrêt brutal. Ce système doit permettre de toucher une nouvelle clientèle de cyclotouristes ou de « vélo- tafeurs ».

Ce nouveau système a fait l’objet d’un nouveau dépôt de brevet et est lancé sous une nouvelle marque, Ridbex (une contraction de l’anglais « ride » et de l’ibex, espèce de bouquetin des Alpes). Il a été développé avec une société suisse et des partenaires français pour les aimants, en lien avec l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) pour la modélisation des champs magnétiques.

Pour la fabrication, Thibaud Defranoux s’efforce de privilégier la proximité. Les coques en plastique sont fabriquées en Alsace et dans les Vosges, les axes viennent de Rhône-Alpes et l’assemblage est assuré par la fondation Pluriel à Étupes (ex Adapei).

Thibaud Defranoux s’est fixé un objectif d’environ cent pédales par mois et ambitionne de recruter une personne pour la commercialisation. En attendant, les retours qu’il a sur les Salons sont encourageants : « On rencontre un effet waouh ! » se réjouit-il. Le tarif du pack de pédales s’échelonne de 100 à 189 euros (pour les pédales avec axe en titane). La pédale est livrée avec la cale à poser sous la chaussure (chaussures spéciales pour cyclistes, comprenant le logement dédié).