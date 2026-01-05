Montbéliard : comment ils veillent sur le réseau électrique de Franche-Comté et d’Alsace

Un arbre qui tombe sur un fil électrique, le gel qui provoque une casse, les aléas climatiques (tempête ou canicule) qui perturbent le réseau, le coup de pelle mécanique malheureux qui sectionne le réseau enterré lors d’un chantier : les causes de pannes de courant sont multiples et variées. Lorsqu’elles surviennent sur le réseau géré par Enedis en Franche-Comté et en Alsace, une équipe est immanquablement sollicitée : l’Agence de Supervision et de Gestion des Accès aux Réseaux et des Dépannages (ASGARD). Elle est installée à Montbéliard et se définit comme la « tour de contrôle » de l’exploitation des réseaux électriques. L’équipe est composée de 31 personnes, qui assurent à la fois la gestion des incidents (donc les dépannages sur le réseau), l’accès au réseau et son exploitation quotidienne, ou encore la supervision des compteurs Linky et des informations qu’il collectent sur le fonctionnement du réseau.
En veille 24 heures / 24
Sur les 31 personnes de l’équipe, 10 personnes sont affectées à la gestion des pannes : 9 gestionnaires de dépannage et un référent. Ils s’appuient sur 17 bases opérationnelles réparties sur l’ensemble des deux (anciennes) régions (Franche-Comté et Alsace). Ces gestionnaires de pannes coordonnent les interventions des services d’Enedis, mais aussi des prestataires (par exemple pour l’élagage), veillent à la sécurité des hommes et femmes de terrain. Par exemple, en cas de coupure d’un câble, ils sont en mesure d’isoler le tronçon nécessaire le temps que les équipes interviennent pour la réparation. Ils peuvent aussi appeler des renforts d’autres régions en cas de gros dommages sur le réseau, par exemple à l’occasion d’une tempête. S’ils ne sont pas des hommes et femmes de terrain, ils bénéficient cependant dans la presque totalité des cas de cette expérience-là. Ce qui facilite le relationnel avec ceux qui interviennent en urgence.
Leur formation est généralement de niveau bac+2 : BTS électrotechnique, par exemple.
De même, ils ne reçoivent pas directement les appels des usagers : c’est le service clients qui s’en charge, et qui, ensuite, transfert les alertes à l’ASGARD de Montbéliard. L’équipe de l’ASGARD dispose de plans, de photos, d’informations sur le réseau qui lui permettent d’évaluer les moyens à mobiliser.
40 000 km de réseau à gérer
Mais il n’y a pas que les urgences. Le réseau géré par Enedis représente près de 40 000 km de réseaux électriques : 18 222 km de réseau haute tension (8 911 km de câbles souterrains et 9 311 km de lignes aériennes) qui desservent 3 481 points de livraison ; et 21 431 km de réseau basse tension (12 236 km de câbles aériens et 9195 km de câbles souterrains) qui alimentent 1 047 592 points de livraison. Cette mission de gestion du réseau est assurée par 10 chargés d’exploitation en service continu, 3 chargés d’exploitation « de jour » et 1 référent. Leur rôle consiste par exemple à préparer les travaux sur le réseau en validant en amont les dossiers techniques, ou encore à analyser les données des compteurs Linky en cas de coupure. Ces données peuvent même faire une gestion prédictive des pannes, par exemples en détectant des pics ou des chutes de tension, une hausse de fréquence de microcoupures. En 2025, l’ASGARD a ainsi traité 5000 dossiers de mise en exploitation, délivré 16 000 accès, mis en exploitation 3 500 ouvrages, et, à l’inverse, mis hors exploitation 1 500 ouvrages.