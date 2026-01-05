Montbéliard : comment ils veillent sur le réseau électrique de Franche-Comté et d’Alsace

Mais il n’y a pas que les urgences. Le réseau géré par Enedis représente près de 40 000 km de réseaux électriques : 18 222 km de réseau haute tension (8 911 km de câbles souterrains et 9 311 km de lignes aériennes) qui desservent 3 481 points de livraison ; et 21 431 km de réseau basse tension (12 236 km de câbles aériens et 9195 km de câbles souterrains) qui alimentent 1 047 592 points de livraison. Cette mission de gestion du réseau est assurée par 10 chargés d’exploitation en service continu, 3 chargés d’exploitation « de jour » et 1 référent. Leur rôle consiste par exemple à préparer les travaux sur le réseau en validant en amont les dossiers techniques, ou encore à analyser les données des compteurs Linky en cas de coupure. Ces données peuvent même faire une gestion prédictive des pannes, par exemples en détectant des pics ou des chutes de tension, une hausse de fréquence de microcoupures. En 2025, l’ASGARD a ainsi traité 5000 dossiers de mise en exploitation, délivré 16 000 accès, mis en exploitation 3 500 ouvrages, et, à l’inverse, mis hors exploitation 1 500 ouvrages.