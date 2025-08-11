M-Power, un projet d’atelier de reconditionnement de batteries

Le projet vise « à réaliser un atelier de reconditionnement de batteries, de petite dimension », explique Jean-François Klopfenstein. « C’est un atelier de proximité », ajoute-t-il. « L’atelier devra être réplicable dans de petits espaces », poursuit Guillaume Combette, chef d’atelier à la Recyclerie des Forges. Par exemple, dans un des cinquante sites du réseau Envie, à travers la France. Pendant douze mois, les acteurs regarderont l’organisation de l’atelier, sa sécurité, les postes de travail, voire leur adaptation pour des personnes en situation de handicap. Ils seront accompagnés par le Crunch Lab. « Nous sommes dans notre mission d’accompagnement de projets technologiques territoriaux », explique Olivier Lamotte. Ensuite, pendant six mois, on transposera les résultats dans les locaux d’Envie 2E, à Valentigney.

« C’est une technologie accessible », assurent Jean- François Klopfenstein et Guillaume Combette, pas effrayés par le projet. Guillaume Combette d’ajouter : « La première des choses à penser, c’est de travailler en sécurité, quand il y a du monde et quand l’atelier est vide. » « Nous voulons viabiliser le fonctionnement d’une activité locale où les gens viendront avec des soucis de batterie, indique Guillaume Combette. Nous voulons offrir quelque chose que les gens ne trouvent pas facilement. »

On ne peut pas imaginer changer systématiquement de batterie, dès qu’il y a un problème, et débourser 600 euros. Ce n’est pas tenable financièrement pour l’usager. Et il faut limiter le recours aux terres rares. C’est aussi l’une des motivations de la recyclerie dans ce projet. Aujourd’hui, lorsque quelqu’un pousse les portes de l’atelier pour une réparation de batterie, ils doivent sous-traiter : ce qui est plus cher et moins flexible. Actuellement, la recyclerie électrifie déjà les vélos musculaires (lire ci-dessus).

Avec cette compétence qui pourrait s’ajouter, la structure pourrait développer aussi une activité d’entretien. « On offrirait un service complet », note Guillaume Combette. Avec cette activité, la Recyclerie des Forges peut aussi s’inscrire dans le grand univers du recyclage. Ils pourront réparer et reconditionner les batteries abîmées, voire participer au cycle de réaffectation de ces équipements. Une batterie de vélo à assistance électrique est très exigeante. Si elle ne répond plus aux besoins du vélo, sa vie n’en est pas pour autant finie. « Il y a un sujet du déclassement successif des usages », explique Jean- François Klopfenstein. La batterie du VAE peut être utilisée dans d’autres applications moins exigeantes, comme avec une perceuse ou une lampe rechargeable par exemple. « On peut lui donner une autre vie », apprécie le président. Redonner vie : la mission que se donne au quotidien la Recyclerie des Forges, dans l’univers du cycle.