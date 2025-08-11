Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

M-Power, un projet d’atelier de reconditionnement de batteries

Guillaume Combette est le chef d’atelier de la Recyclerie des Forges, à Audincourt. | ©Thibault Quartier
Guillaume Combette est le chef d’atelier de la Recyclerie des Forges, à Audincourt. | ©Thibault Quartier
Reportage

La Recyclerie des Forges, à Audincourt, anime un projet avec le Crunch Lab, pour concevoir un atelier de reconditionnement des batteries de vélos à assistance électrique et de trottinettes.

Le covid-19 a provoqué une hausse du marché des cycles. Si l’on pensait que la courbe ascendante allait se poursuivre, le marché des ventes de vélo a finalement plutôt tendance à diminuer. Près de 2,8 millions de vélos ont été vendus en 2001, en France, contre 2,2 millions en 2023. Entre 2019 et 2023, on constate même une baisse de 15,5 % des ventes, replace Jean-François Klopfenstein, président de la Recyclerie des Forges, à Audincourt, qui appartient à l’Ensemblier Défi, qui regroupe, lui, une dizaine de structures de l’économie sociale et solidaire, dans le pays de Montbéliard.

Dans ce marché, le vélo à assistance électrique (VAE) enregistre, à rebours, une forte dynamique. En 2023, le taux de pénétration des VAE dans le marché du cycle était de 30%, indique-t-il, citant des données de l’union sport & cycle. Les VAE représentent un tiers des ventes et pèsent deux tiers de la valeur du marché. Prix de vente moyen d’un vélo à assistance électrique : 1 967 euros. Avec les trottinettes électriques, on met en circulation, chaque année, 1,2 million de batteries, d’une durée de vie de 5 ans. 

Entre 900 et 1 000 batteries par an

Selon des calculs, pour un bassin de vie de 300 000 habitants, cela permettrait à un atelier de proximité de reconditionner entre 900 et 1 000 batteries par an. C’est fort de ce constat qu’est née l’idée d’un atelier de reconditionnement des batteries des vélos à assistance électrique et des batteries de trottinettes, le projet M-Power. « C’est un sujet qui a été porté lors du Crunch Time 2024 », rappelle Olivier Lamotte, directeur du Crunch Lab, au Techn’Hom, structure associée à l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM). Depuis, les acteurs ont répondu à un appel à projets l’Ademe et du conseil régional, « accélérateur économie circulaire »

Il débute le 1er septembre. Et grâce à cette participation au Crunch Time, avec des étudiants, le projet M-Power ne part pas de zéro. La maîtrise d’ouvrage est assurée par Envie 2E, spécialisé dans le recyclage d’équipement électriques et électroniques, qui dépend également de l’Ensemblier Defi. La structure est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), labellisée Iso 9001 et ISO 14001. « Sans ces labellisations, tu ne peux pas t’attaquer à un sujet comme les batteries », convient Jean-François Klopfenstein. La Recyclerie des Forges assure l’animation du projet. 

Service complet

Le projet vise « à réaliser un atelier de reconditionnement de batteries, de petite dimension », explique Jean-François Klopfenstein. « C’est un atelier de proximité », ajoute-t-il. « L’atelier devra être réplicable dans de petits espaces », poursuit Guillaume Combette, chef d’atelier à la Recyclerie des Forges. Par exemple, dans un des cinquante sites du réseau Envie, à travers la France. Pendant douze mois, les acteurs regarderont l’organisation de l’atelier, sa sécurité, les postes de travail, voire leur adaptation pour des personnes en situation de handicap. Ils seront accompagnés par le Crunch Lab. « Nous sommes dans notre mission d’accompagnement de projets technologiques territoriaux », explique Olivier Lamotte. Ensuite, pendant six mois, on transposera les résultats dans les locaux d’Envie 2E, à Valentigney.

« C’est une technologie accessible », assurent Jean- François Klopfenstein et Guillaume Combette, pas effrayés par le projet. Guillaume Combette d’ajouter : « La première des choses à penser, c’est de travailler en sécurité, quand il y a du monde et quand l’atelier est vide. » « Nous voulons viabiliser le fonctionnement d’une activité locale où les gens viendront avec des soucis de batterie, indique Guillaume Combette. Nous voulons offrir quelque chose que les gens ne trouvent pas facilement. »

 On ne peut pas imaginer changer systématiquement de batterie, dès qu’il y a un problème, et débourser 600 euros. Ce n’est pas tenable financièrement pour l’usager. Et il faut limiter le recours aux terres rares. C’est aussi l’une des motivations de la recyclerie dans ce projet. Aujourd’hui, lorsque quelqu’un pousse les portes de l’atelier pour une réparation de batterie, ils doivent sous-traiter : ce qui est plus cher et moins flexible. Actuellement, la recyclerie électrifie déjà les vélos musculaires (lire ci-dessus). 

Avec cette compétence qui pourrait s’ajouter, la structure pourrait développer aussi une activité d’entretien. « On offrirait un service complet », note Guillaume Combette. Avec cette activité, la Recyclerie des Forges peut aussi s’inscrire dans le grand univers du recyclage. Ils pourront réparer et reconditionner les batteries abîmées, voire participer au cycle de réaffectation de ces équipements. Une batterie de vélo à assistance électrique est très exigeante. Si elle ne répond plus aux besoins du vélo, sa vie n’en est pas pour autant finie. « Il y a un sujet du déclassement successif des usages », explique Jean- François Klopfenstein. La batterie du VAE peut être utilisée dans d’autres applications moins exigeantes, comme avec une perceuse ou une lampe rechargeable par exemple. « On peut lui donner une autre vie », apprécie le président. Redonner vie : la mission que se donne au quotidien la Recyclerie des Forges, dans l’univers du cycle.

Électrifier son vélo

La Recyclerie des Forges, à Audincourt, propose d’électrifier son vélo musculaire, à partir de 700 euros. La batterie est installée sur le cadre ou le porte-bagage. L’atelier propose un moteur de 250 W, électrifiant la roue avant, la roue arrière ou le pédalier, selon le vélo. « Même vélo, moins d’efforts ! » promet la recyclerie. 

À Belfort, le Maillon Solidaire  le fait aussi, en lien avec Virvolt, unique fabricant français de kits d’électrification.

Recyclerie des Forges, 55 avenue du Maréchal-Foch, Audincourt. Tél. : 03 39 30 00 79 https://www.la-recyclerie-des-forges.fr/ 

Pendant le mois d’août, Le Trois vous distille quelques uns de ses articles sur son dernière magazine :

Nos derniers articles

Le Sdis 90 surveille le site de baignades tout l'été. | ©Le Trois - E.C.

En Bourgogne-Franche-Comté, des noyades en forte hausse depuis le début de l’été

Depuis le 1er juin, 18 noyades ont été recensées dans la région, contre 8 noyades sur toute l’année 2024. L'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à la vigilance.
Le festival No Logo pose ses valises à Ornans. | ©No Logo, La Fabrica

Le festival No Logo quitte Fraisans pour s’installer à Ornans

Pour sa dernière édition aux Forges de Fraisans, le No Logo Festival a fait le plein : 53 000 festivaliers, trois jours complets et un soleil radieux. Après douze ans passés sur ce site, l’événement prend un nouveau virage et déménage en 2026 à Ornans, dans le Doubs.
La plage du Malsaucy, à Évette-Salbert, dans le Territoire de Belfort. |©CC BY-SA 4.0

Canicule : toute la Franche-Comté en alerte orange dès mardi

Depuis ce lundi, le Doubs et le Jura sont placés en vigilance orange canicule. À partir de mardi 12 août, Météo-France étendra cette alerte au Territoire de Belfort et à la Haute-Saône. La vague de chaleur, issue du Sud-Ouest, devrait maintenir des températures supérieures à 30 °C en Franche-Comté au moins jusqu’au 15 août.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don