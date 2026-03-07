L’esprit d’innovation de l’UTBM au service de l’hôpital Nord Franche-Comté

Pour garantir la sécurité du transport des patients en réanimation, les ingénieurs de l’UTBM et les personnels soignants de l’hôpital ont réfléchi à une solution adéquate. « Nos patients en réanimation sont équipés de multiples matériels qui sont indispensables, même lors des transports », explique Nahila Himer, infirmière de recherche clinique. Entre les passages dans les ascenseurs, les risques d’enroulement des câbles, ou de débranchement, les transports occasionnent du stress pour les patients et les soignants. « Pour la problématique des câbles, il y a un premier prototype avec une solution pour organiser les câbles et pouvoir y avoir accès facilement », explique Angèle, ancienne étudiante de l’UTBM et qui a repris le projet. Les différents outils de santé sont aussi regroupés sur un mât stable et fixe qui suit le lit tout au long du transport. « Aujourd’hui, l’idée c’est d’avoir un prototype finalisé pour qu’on puisse le tester sur le terrain », précise l’ancienne étudiante.

« Le deuxième projet, c’est un dispositif pour garder une connexion directe avec notre équipe du centre anti-douleur et les patients, pour un suivi personnalisé et réactif », continue Olivier Lamotte. Une application a été pensée pour que les professionnels puissent déposer des éléments de consultation. « Ça peut être des informations sur les soins qui vont être administrés », explique Sylvie Crelerot, coordinatrice du centre anti-douleur.

Les étudiants ingénieurs se sont aussi penchés sur la problématique : faciliter les entretiens avec les patients en psychiatrie, notamment ceux atteints de schizophrénie. Alexandra Laduguie, ingénieure en monde virtuel diplômée à l’UTBM, a travaillé sur un casque de simulation. « Je suis partie sur un simulateur intrapsychique auditif pour simuler des voix dans la tête et vraiment reproduire le vécu schizophrène. » Grâce à cet outils, les soignants peuvent s’immerger, dans une certaine mesure, dans les ressentis d’un patient et ainsi mieux comprendre les problématiques associés.