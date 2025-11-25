PUB

Les ventes de voitures neuves progressent pour le 4e mois consécutif en Europe

Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.
La vente de voitures électriques augmente de 5,3 % en dix mois en France. ici, le montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux. | © Stellantis

Les voitures hybrides représentent plus de 34 % des achats de voitures neuves dans l’Union européenne. La vente de véhicules électriques progresse également, mais à un rythme inférieur à celui fixé pour la transition, selon l'association des constructeurs européens.

(AFP)

Les immatriculations de voitures neuves dans l’UE ont progressé en octobre, pour le quatrième mois consécutif, soutenues par les voitures hybrides et la hausse continue de la part des véhicules électriques, selon les chiffres publiés ce mardi 25 novembre par l’Association des constructeurs ACEA. Durant le seul mois d’octobre, quelque 916 600 véhicules neufs ont été vendus dans les 27 pays de l’Union européenne, soit 5,8 % de plus qu’en octobre 2024 (après +10 % en septembre). Sur les dix premiers mois, le nombre de véhicules neufs vendus atteint 8,97 millions, une hausse de 1,4 % par rapport à la même période de 2024. Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs européens : elles représentent 34,6 % des achats réalisés ces dix derniers mois. Il s’est vendu près de 3,11 millions de véhicules neufs hybrides (+15,6 % par rapport à la même période de 2024). Et plus de 819 000 d’hybrides rechargeables (+32,4 %), ces dernières représentant désormais 9,1 % des immatriculations totales dans l’UE, contre 7 % il y a un an. Les hybrides rechargeables ont un moteur à essence et une batterie de taille modeste que l’on branche pour la recharger.

L’électrique en hausse de 39 % en Allemagne

Les voitures électriques continuent de voir leur part de marché croître, à 16,4 % des ventes sur la période janvier-octobre 2025, contre 13,2 % il y a un an. Un pourcentage toutefois « toujours inférieur au rythme requis actuellement pour la transition », note l’association des constructeurs européens. L’ACEA milite pour un assouplissement, voire un report, de la règlementation européenne qui fixe à 2035 l’interdiction de ventes de voitures neuves thermiques ou hybrides au sein de l’Union européenne. Les immatriculations de voitures tout électrique ont augmenté de 39,4% en Allemagne, toujours pendant la période de janvier à octobre par rapport à un an auparavant, de 10,6 % en Belgique, de 6,6 % aux Pays-Bas et de 5,3 % en France. Ces quatre pays représentent 62 % des immatriculations électriques en Europe. Les ventes totales de voitures tout électrique neuves ont atteint 1,47 million d’unités sur dix mois, soit 25,7 % de plus que sur la même période l’an dernier.
La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer: à 27,4 % fin octobre, contre 34 % un an avant pour les essences, avec 2,5 millions d’unités vendues sur les dix mois, et à 9,2% pour les diesels, avec 821 000 unités neuves.

Les ventes de Stellantis en hausse de 6,6 %

Volkswagen Group, premier constructeur européen, a vendu 264 069 voitures en octobre 2025 (+7,9 % sur un an) et 2,478 millions d’unités sur les dix premiers mois (+5,1%), soit 27,6% de part du marché au total (contre 26,6% un an auparavant). Le numéro deux, Stellantis, a vu ses ventes augmenter de 6,6 % à 139 709 en octobre, tirées par les marques Citroën et Fiat, mais ses ventes reculent de 6 % sur l’ensemble des dix mois (à 1,42 million). Il compte pour 15,8 % du marché des véhicules neufs sur dix mois, contre 17 % un an avant. Les ventes de Renault Group ont affiché une hausse de 10 % en octobre sur un an, à 103 408 véhicules, et de 7 % sur les dix mois (+7,2 % pour la seule marque Renault), à quelque 1,02 million de voitures neuves. Soit 11,3 % du marché en moyenne sur les dix premiers mois de 2025, contre 10,8 % un an auparavant. Tesla continue de chuter (-48 % sur le mois et -39,2 % sur les dix mois à quelque 117 000 véhicules).

Nos derniers articles

Jean-François Dusart présentant le seitan et ses ingrédients durant l'atelier cuisine.

Belfort : des ateliers pour favoriser une alimentation plus durable

Ce vendredi 21 novembre, l'animateur cuisiner Jean-François Dusart a animé un atelier cuisine. L’objectif : transmettre aux participants les clés d’une alimentation flexitarienne grâce aux protéines végétales.
Les fortes précipitations font monter le niveau des rivières.

Risques d’inondations de la Loue dans le Doubs et le Jura

Météo France a placé le Doubs et le Jura en vigilance orange pour risques d’inondations. Le Territoire-de-Belfort est en vigilance jaune.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC