Les ventes de voitures neuves progressent pour le 4e mois consécutif en Europe

Les voitures électriques continuent de voir leur part de marché croître, à 16,4 % des ventes sur la période janvier-octobre 2025, contre 13,2 % il y a un an. Un pourcentage toutefois « toujours inférieur au rythme requis actuellement pour la transition », note l’association des constructeurs européens. L’ACEA milite pour un assouplissement, voire un report, de la règlementation européenne qui fixe à 2035 l’interdiction de ventes de voitures neuves thermiques ou hybrides au sein de l’Union européenne. Les immatriculations de voitures tout électrique ont augmenté de 39,4% en Allemagne, toujours pendant la période de janvier à octobre par rapport à un an auparavant, de 10,6 % en Belgique, de 6,6 % aux Pays-Bas et de 5,3 % en France. Ces quatre pays représentent 62 % des immatriculations électriques en Europe. Les ventes totales de voitures tout électrique neuves ont atteint 1,47 million d’unités sur dix mois, soit 25,7 % de plus que sur la même période l’an dernier.

La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer: à 27,4 % fin octobre, contre 34 % un an avant pour les essences, avec 2,5 millions d’unités vendues sur les dix mois, et à 9,2% pour les diesels, avec 821 000 unités neuves.