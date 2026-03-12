Le forum suisse du nucléaire organisé à Belfort le 16 juin

Les élections municipales sont programmées les 15 et 22 mars. Alors que la campagne est dans sa dernière ligne droite, la rédaction a repéré les points chauds à surveiller dans le Territoire de Belfort. La droite maintiendra-t-elle sa mainmise sur le territoire ? Le Rassemblement national comptera-t-il une victoire ? La gauche aura-t-elle des motifs de satisfaction ? Autant de questions qui se posent avant le 1er tour.