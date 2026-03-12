Le forum suisse du nucléaire organisé à Belfort le 16 juin

La Suisse vient d’acter son retour dans l’énergie nucléaire. Le 16 juin, Belfort accueillera le 16 juin le Forum suisse du nucléaire, « pour la signature d’un protocole d’accord important avec le groupement des industriels français du nucléaire (GIFEN) », indique Christophe Grudler, député européen, depuis le Sommet mondial du nucléaire, organisé à Paris ce 11 mars, où il est intervenu. Le Forum nucléaire suisse est une organisation professionnelle. Il rassemble plus de 600 membres, « dont une centaine d’organisations collectives issues des milieux politiques, économiques et scientifiques liés au secteur nucléaire », détaille le député européen.
« À Belfort, le nucléaire fait vivre 1 600 familles (notamment avec Arabelle solutions, NDLR), estime Christophe Grudler. C’est un savoir-faire unique dont nous sommes très fiers. »