Le forum suisse du nucléaire organisé à Belfort le 16 juin

Halle des turbines de l'usine d'Arabelle Solutions, à Belfort.
Halle des turbines de l'usine d'Arabelle Solutions, à Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier
En bref

Belfort va accueillir le Forum nucléaire suisse, alors que la confédération se réengage dans l’énergie nucléaire, indique Christophe Grudler, député européen.

La Suisse vient d’acter son retour dans l’énergie nucléaire. Le 16 juin, Belfort accueillera le 16 juin le Forum suisse du nucléaire, « pour la signature d’un protocole d’accord important avec le groupement des industriels français du nucléaire (GIFEN) », indique Christophe Grudler, député européen, depuis le Sommet mondial du nucléaire, organisé à Paris ce 11 mars, où il est intervenu. Le Forum nucléaire suisse est une organisation professionnelle. Il rassemble plus de 600 membres, « dont une centaine d’organisations collectives issues des milieux politiques, économiques et scientifiques liés au secteur nucléaire », détaille le député européen.

Ce partenariat s’inscrit dans plusieurs domaines :
> l’exploitation à long terme des centrales nucléaires ;
> la chaîne d’approvisionnement et le cycle du combustible nucléaire ;
> le démantèlement des centrales et la gestion des déchets ;
> l’éducation et l’innovation dans les technologies de nouveaux réacteurs, notamment les SMR
> la médecine nucléaire.

« À Belfort, le nucléaire fait vivre 1 600 familles (notamment avec Arabelle solutions, NDLR), estime Christophe Grudler. C’est un savoir-faire unique dont nous sommes très fiers. »

